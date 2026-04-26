Com um a menos, Corinthians bate São Paulo e frustra estreia de Júlio Baptista no Brasileiro sub-20

Após três rodadas de jejum, o Corinthians voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro sub-20 na tarde deste domingo. Em Cotia, pela oitava rodada, o time alvinegro ganhou por 1 a 0 do São Paulo, mesmo com um jogador a menos, frustrando a estreia do técnico Júlio Baptista.
Situação do confronto
Com a vitória no Majestoso, o Corinthians chegou aos 15 pontos, ocupando a quarta colocação. Já o São Paulo estaciona na 14ª posição, com nove pontos.
📝RESUMO DO JOGO
SÃO PAULO 0 x 1 CORINTHIANS
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 | (8ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia (SP)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
⚽ Gustavo Correa, aos 32' do 2ºT (Corinthians)
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Como foi o jogo?
Logo aos 9 minutos, Dourado recebeu passe na medida e ficou cara a cara com o goleiro Luciano. O camisa 10 do Corinthians bateu colocado e viu a bola tocar no travessão e na trave direita antes de sair pela linha de fundo.
No começo da segunda etapa, o Corinthians manteve o ímpeto ofensivo, mas Bahia acabou expulso aos 8 minutos, após receber o segundo cartão amarelo.
Mesmo em inferioridade numérica, o Corinthians saiu na frente. Aos 32 minutos, Gustavo Corrêa aproveitou a desatenção da defesa são-paulina e completou para o fundo das redes.
Próximos jogos
São Paulo
Cuiabá x São Paulo| 9ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
Data e hora: 29/4 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: CT Manoel Dresch, Cuiabá (MT)
Corinthians
Corinthians x Athletico | 9ª rodada do Camp. Brasileiro sub-20
Data e hora: 29/4 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Schurig, em São Paulo, (SP)