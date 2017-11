Edição recorde da Copinha tem tabela da primeira fase divulgada

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, na última segunda-feira, a tabela da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tradicional torneio que acontece entre 2 e 25 de janeiro do próximo ano, com número recorde de equipes: 128 divididas em 32 grupos.

Atual campeão do torneio, o Corinthians inicia a caminhada rumo ao bicampeonato consecutivo contra o modesto time do Corumbaense, do Mato Grosso do Sul, no dia 4/01, às 21h30 (de Brasília). Já no dia 7/01, domingo, o Timãozinho é visitante no duelo com o Pinheiro AC, do Maranhão, às 16h00. E a equipe de base do Corinthians fecha sua participação na primeira fase contra a Ferroviária, no dia 10/01, às 19h30. O Grupo 17 terá partidas realizadas em Araraquara.

Com dois vice-campeonatos na história do torneio, o Palmeiras está no Grupo 27, e joga em Taubaté. O Verdão estreia no dia 02/01, contra o Luverdense, do Mato Grosso. Já no dia 05/01, sexta-feira, mede forças com o Moto Club, do Maranhão. E finaliza a sua participação na primeira fase da competição contra o mandante Taubaté, no dia 08/01, às 20h00.

Com três títulos da Copinha, o São Paulo realiza o primeiro jogo do Grupo 10, em Ribeirão Preto, contra o Cruzeiro, do Distrito Federal, às 19h15. A equipe de base do Tricolor volta a atuar no dia 06/01, contra o Sergipe, às 21h00. O terceiro jogo da fase de grupos é contra a equipe da casa, o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h30, do dia 09/01.

Também com três conquistas, o Santos atuará no estádio Dr. Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Os “Meninos da Vila” enfrentam América, do Rio Grande do Norte, no dia 02/01, às 19h15. Três dias depois, a equipe mede forças com o Aliança, do Ceará, e finaliza a fase de grupos contra o Grêmio Novorizontino, no dia 08/01, às 21h00.

O Corinthians é o maior vencedor da história da Copinha. O Timãozinho possui 10 títulos, além de oito vice-campeonatos. O Fluminense, do Rio de Janeiro, é o segundo maior vencedor, com cinco conquistas. Além de São Paulo (3) e Santos (3), Ponte Preta (2), Nacional (2), Portuguesa (2), Juventus, Guarani, Paulista, Roma Barueri, Marília e Santo André são outros clubes paulistas que já venceram a Copinha.