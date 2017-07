Dudu lamenta caso Felipe Melo, mas vê decisão da diretoria

Apesar da vitória deste sábado contra o Avaí, nem tudo foi alegria no Palestra Itália. Após o triunfo, os atletas do Verdão se mostraram incomodados em comentar o caso Felipe Melo, e o capitão Dudu lamentou a decisão de Cuca sobre a questão.

“A gente ficou triste por ser um jogador que nos ajudava, mas é um posicionamento da diretoria, está acima da gente. O Felipe é um cara bacana, não podemos falar nada. Temos que acatar e respeitar”, disse o camisa 7, antes de o treinador explicar o caso.

Dudu abriu o placar para o triunfo do Palmeiras neste sábado, e a vitória foi completada por Deyverson, recém-chegado ao clube e que anotou seu primeiro tento pelo Alviverde. Após o confronto, o centroavante também falou sobre o afastamento do Pitbull.

“Felipe Melo é um grande jogador, me ajudou bastante quando cheguei aqui. Temos uma amizade e espero que, tanto dentro quanto fora (de campo), a amizade seja para sempre”, completou.

Contratado após passar pela Inter de Milão, Felipe Melo foi anunciado de forma oficial pelo Palmeiras no começo do último mês de janeiro e assinou vínculo até o final de 2019. Como disputou apenas cinco partidas no Campeonato Brasileiro, ele ainda pode defender outro clube da Série A.

Durante a curta gestão de Eduardo Baptista como técnico do Palmeiras, Felipe Melo foi titular e se tornou um dos líderes do time. Após a chegada de Cuca, no entanto, o ex-jogador da Seleção Brasileira perdeu espaço e chegou a ficar entre os reservas, já que o treinador prefere volantes mais ágeis e combativos.

De acordo com a assessoria de imprensa de Felipe Melo, o jogador não está afastado, mas simplesmente não foi relacionado para o jogo contra o Avaí. “As conversas entre ele e Cuca foram na esfera profissional e por questões táticas”, diz os responsáveis pela comunicação do atleta.

Leia mais:

Torcida grita o nome de Egídio, mas Cuca vê misto de ironia

Cuca nega indisciplina e explica caso Felipe Melo: “Não aceitaria reserva”

Deyverson celebra gol e recebe os parabéns de Felipe Melo

No total, Felipe Melo contabiliza dois gols em 27 partidas pelo Palmeiras, a última como titular, contra o Cruzeiro. Para a posição de volante, Cuca ainda conta com Bruno Henrique, Tchê Tchê, Thiago Santos, Moisés e Arouca (os dois últimos se recuperam de lesão), além do jovem Gabriel Furtado.