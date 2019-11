Confira o ranking digital dos clubes brasileiros em novembro

O Ibope Repucom publicou nesta quinta-feira o ranking digital dos clubes de futebol brasileiro do mês de novembro. Destaque para o Flamengo, que atingiu a marca de 25 milhões de inscritos em suas redes sociais.

Além do atingido, o Rubro-Negro foi o líder em crescimento em todas as plataformas. No Instagram, foram 473 mil novos seguidores; no YouTube, 190 mil inscritos; no Twitter, 109 mil seguidores; e 56 mil curtidas no Facebook.

O Corinthians aparece em segundo lugar no ranking geral, seguido por São Paulo, Palmeiras e Santos.

Quem surpreendeu foi o Fortaleza. Pela primeira vez, desde 2016, ultrapassou o maior rival Ceará no combinado de todas as redes, segundo o levantamento. O Leão do Pici sobe para a 18ª posição no país e quarta no Nordeste, ficando atrás apenas de Sport, Bahia e Vitória.

Mensalmente, o Ibope Repucom acompanha o desenvolvimento das bases digitais dos 45 times com maior engajamento no Brasil.