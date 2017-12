Cássio e Fagner vão rever ex-clube no primeiro jogo da temporada

O jogo de estreia do Corinthians em 2018 será especial para dois dos seus mais experientes atletas. O goleiro Cássio e o lateral direito Fagner terão a oportunidade de rever o clube que lhes deu a primeira chance no futebol europeu, o PSV Eindhoven, da Holanda.

A partida entre Corinthians e PSV será realizada em Orlando, nos Estados Unidos, em 10 de janeiro, pela amistosa Copa Flórida. Três dias depois, o time brasileiro enfrentará o escocês Rangers na mesma cidade, encerrando a excursão de pré-temporada.

Juntos, Cássio e Fagner integraram o elenco campeão holandês de 2007/2008, há uma década, porém não tiveram o sucesso esperado a serviço do PSV. O goleiro permaneceu por lá mais tempo, até 2011, também pouco atuando. Ele chegou a ser emprestado ao Sparta Rotterdam, pelo qual disputou 14 partidas em 2009.

Ao acertar a rescisão do seu contrato com o PSV e encaminhar a transferência para o Corinthians, Cássio se mostrava agradecido por ter passado pelo clube europeu. “Aprendi muito e fiz grandes progressos profissional e pessoal. Agora, que provar no Brasil que sou um bom goleiro. Tenho a ambição de me tornar o titular de um grande clube”, discursou, na época.

Hoje, titular absoluto e ídolo do Corinthians, Cássio já acumula 319 jogos disputados e dois títulos paulistas, dois brasileiros, um da Copa Libertadores da América, outro da Recopa Sul-Americana e um do Mundial de Clubes como protagonista.

O prata da casa Fagner, que entrou em litígio com o Corinthians para rumar ao PSV em 2007, também construiu uma trajetória de sucesso após as suas passagens por Vitória, Vasco e Wolfsburg, da Alemanha. São 226 partidas disputadas como corintiano, além de sete gols marcados.

Cássio e Fagner têm a expectativa de não reunir experiências em conjunto apenas por Corinthians e PSV. Ambos pretendem começar bem a temporada, já diante da equipe holandesa, para chamar a atenção do técnico Tite e assegurar presença na Copa do Mundo da Rússia.