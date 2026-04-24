UEFA suspende Prestianni por seis jogos por comportamento "discriminatório"

A UEFA anunciou nesta sexta-feira a suspensão de seis jogos ao atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, por comportamento considerado discriminatório. Três partidas da punição, no entanto, ficam condicionais e só serão aplicadas em caso de reincidência dentro do prazo de dois anos.
O jogador de 20 anos foi acusado de proferir um insulto racista contra Vinícius Júnior durante o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, disputado em 17 de fevereiro, diante do Real Madrid. Segundo a denúncia, Prestianni teria chamado o brasileiro de “macaco”.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
O árbitro da partida acionou o protocolo antirracismo da UEFA, e a suposta ofensa foi prontamente denunciada por Vinícius e outros atletas do Real Madrid, entre eles o francês Kylian Mbappé.
À época, Prestianni negou as acusações publicamente por meio das redes sociais. Mesmo assim, a UEFA decidiu afastá-lo do jogo de volta do confronto, que terminou com vitória do Real Madrid, e agora confirmou a punição disciplinar após análise do caso.
*Com conteúdo da AFP