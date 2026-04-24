Giro europeu: Napoli goleia Cremonese e adia título da Inter de Milão no Italiano

Pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Cremonese por 4 a 0, no Stadio Diego Armando Maradona, nesta sexta-feira. McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson Santos marcaram os gols da vitória napolitana.
Situação da tabela
Com o resultado, o Napoli alcançou 0s 69 pontos, se mantendo na vice-liderança, a nove pontos de distância para a líder Inter de Milão. Por sua vez, a Cremonese segue em 18º lugar, com 28 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔵 NAPOLI 4 x 0 CREMONESE🔴
🏆 Competição: Campeonato Italiano - 34ª rodada
🏟️ Local: Stadio Diego Armando Maradona, na Itália
📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
⚽ McTominay, aos 3' do 1ºT (Napoli)
⚽ Hojlund, aos 44' do 1ºT (Napoli)
⚽ De Bruyne, aos 46' do 1ºT (Napoli)
⚽ Alisson Santos, aos 5' do 2ºT (Napoli)
Como foi o jogo
O primeiro tempo mal havia começado e o Napoli já saiu na frente. Aos três minutos, De Bruyne encontrou McTominay livre na entrada da área. O escocês bateu cruzado no canto direito e abriu o placar para os napolitanos.
Após o gol, o Napoli manteve o ímpeto ofensivo e empilhou chances de gol até chegar ao segundo no minuto 44, através de Hojlund, que contou com desvio em Terracciano enganando o goleiro.
Na sequência, o Napoli fez o terceiro com De Bruyne, que desarmou Maleh na área e bateu no canto para ampliar a vantagem.
No retorno para a segunda etapa, aos 6 minutos, Alisson Santos fez fila pela direta e bateu no contrapé de Audero, decretando a goleada em Nápoles. Aos 38, McTominay ainda teve a chance de marcar o quinto em cobrança de pênalti, porém, o escocês parou em grande defesa de Audero.
Próximos jogos
Napoli:
- Enfrenta o Como no dia 2 de maio, às 13h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Cremonese:
- Joga contra a Lazio, no dia 4 de maio, às 13h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Giovanni Zini.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Campeonato Inglês
Forest goleia Sunderland e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento
Ainda nesta sexta-feira, o Nottingham Forest goleou o Sunderland por 4 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, no Stadium of Light. Igor Jesus, Gibbs-White, Wood e Trai Hume (contra) marcaram os gols da vitória.
Com o resultado, o Forest se distanciou da zona de rebaixamento. A equipe ocupa 16ª colocação, com 39 pontos, oito a mais que o Tottenham, primeiro na zona. O Sunderland, por sua vez, aparece na 11ª posição, com 46 pontos.
Campeonato Francês
Lens tropeça e fica longe da disputa pelo título francês
Já pelo Campeonato Francês, o vice-líder Lens empatou em 3 a 3 com o Brest e perdeu a chance de diminuir a distância para o Paris Sain-Germain na disputa pelo título. O duelo foi realizado no Stade Francis-Le Ble. Junior Dina Ebimbe, Lucas Tousart e Daouda Guindo marcaram para o Brest, enquanto Allan Saint-Maximin, Abdallah Sima e Florian Thauvin para o Lens.
Com o resultado, o Lens chegou aos 63 pontos e se manteve na segunda colocação, com uma diferença de três pontos para o PSG, que ainda tem um jogo a menos a ser realizado. O Brest segue na 10ª colocação, com 38 pontos.
Campeonato Alemão
Leipzig bate Union Berlin e ameaça vice-líder Borussia Dortmund
Por último e não menos importante, a equipe do Leipzig bateu o Union Berlin por 3 a 1 e encurtou a distância para o segundo colocado Borussia Dortmund para apenas dois pontos na tabela. O confronto aconteceu na Red Bull Arena. Os gols da vitória foram marcados por Baku, Rômulo e Finkgräfe, enquanto Doekhi descontou para os visitantes.
Com a vitória, o Leipzig se mantém na terceira colocação e alcança 62 pontos. Já o Union Berlin estaciona na 11ª posição, com 32.