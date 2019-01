Bruno Henrique brilha e garante virada do Flamengo sobre o Botafogo

No primeiro clássico carioca da temporada, o Flamengo venceu por 2 a1 o Botafogo, neste sábado, no Nilton Santos. O destaque da partida foi o estreante Bruno Henrique, autor dos dois gols rubro-negros. Com o resultado, os flamenguistas chegaram a sete pontos e assumem a liderança do grupo C da Taça Guanabara. Já os alvinegros, com apenas um, se complicaram de vez em busca da classificação para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O Botafogo foi pressionado durante grande parte do primeiro tempo, mas foi para o intervalo a frente no placar após gol de João Paulo. Só que na etapa final, o Flamengo conseguiu a virada graças a dois gols do atacante Bruno Henrique, que havia entrado no intervalo.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Boavista, no Maracanã, nesta terça-feira. O Botafogo só volta a jogar nesta quinta-feira, contra o Resende, no Nilton Santos.

O jogo – O Flamengo começou a partida pressionando o Botafogo. Os rubro-negros criaram a primeira chance aos cinco minutos. Rodrigo Caio aproveitou escanteio, mas parou em Gatito Fernández. Depois, foi a vez de Vitinho tentar o cruzamento e acertar o travessão.

Os flamenguistas seguiram tendo o controle do jogo e tiveram mais uma chance de marcar aos 14 minutos. Vitinho recebeu passe na área e chutou pela linha de fundo. O Botafogo pouco avançava, mas quando o fez, aos 22 minutos, chegou ao gol. Jean arriscou de fora da área e viu João Paulo desvio para enganar Diego Alves.

O Flamengo não sentiu o revés e seguiu em cima do Botafogo. Os rubro-negros quase empataram um minuto após o gol alvinegro. Diego recebe passe na área e chutou a direita do gol. Só que depois disso, os donos da casa melhoraram e assustaram aos 31 minutos. Alex Santana arriscou de longe e obrigou Diego Alves a grande defesa.

No segundo tempo, o Botafogo não permitiu a pressão rubro-negra e assustou logo com três minutos. Kieza aproveitou cruzamento e finalizou na trave. Dois minutos depois, foi a vez de Erik obrigar Diego Alves a fazer boa defesa.

Após os sustos, o Flamengo equilibrou o clássico e, depois, passou a pressionar em busca do empate. Aos 17 minutos, Uribe cruzou rasteiro para Bruno Henrique, mas Jean apareceu para salvar os alvinegros. No entanto, na cobrança de escanteio, Bruno Henrique cabeceou cruzado, sem chance para Gatito Fernández.

O gol animou os rubro-negros, que seguiram em busca do gol, que veio aos 25 minutos. Bruno Henrique aproveitou corte errado da zaga e chutou cruzado para a rede.

Depois da virada, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas não sofria com o Botafogo, que parecia sentir o desgaste físico. Com isso, o clássico caiu em rendimento e emoção no Nilton Santos.

Nos minutos finais, o Botafogo ainda esboçou uma pressão, mas pouco incomodou o goleiro Diego Alves. O Flamengo continuou administrando o resultado para garantir os três pontos.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 2 FLAMENGO

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 de janeiro de 2019, sábado

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Maurício Machado Coelho Júnior

Assistentes: Michael Correia e Daniel do Espírito Santo Parro

Renda: R$ 391.846,00

Público: 5.314 pagantes

Cartões amarelos: Alex Santana e Marcinho (Botafogo); Diego e Bruno Henrique (Flamengo)

GOLS

BOTAFOGO: João Paulo, aos 22min do primeiro tempo

FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 18 e 25min do segundo tempo

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan (Lucas Barros); Jean 9Rodrigo Pimpão), Alex Santana, João Paulo (Allan Santos) e Luiz Fernando; Kieza e Erik

Técnico: Zé Ricardo

FLAMENGO: Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego (Piris da Motta) e Éverton Ribeiro; Vitinho (Bruno Henrique) e Uribe (Gabigol)

Técnico: Abel Braga