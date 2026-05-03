Messi marca, mas Inter Miami toma virada do Orlando City pela MLS

De virada, o Inter Miami foi derrotado pelo Orlando City por 4 a 3, no Nu Stadium, na noite deste sábado, pela 11ª rodada da Major League Soccer (MLS).

Situação da tabela

O Inter Miami caiu para a terceira colocação da Conferência Leste da MLS, com 19 pontos somados. Já o Orlando City subiu para a 13ª posição, com 10 pontos.

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Resumo do jogo

⚫INTER MIAMI 3 x 4 ORLANDO CITY🟣

Competição: Campeonato Estadunidense (MLS) - 11ª rodada

Local: Nu Stadium, em Miami (EUA)

Data: 02 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 20h15 (de Brasília)

Gols

Ian Fray, aos 4 minutos do 1ºT (Inter Miami)

Ian Fray, aos 4 minutos do 1ºT (Inter Miami) Telasco Segovia, aos 25 minutos do 1ºT (Inter Miami)

Telasco Segovia, aos 25 minutos do 1ºT (Inter Miami) Lionel Messi, aos 33 minutos do 1ºT (Inter Miami)

Lionel Messi, aos 33 minutos do 1ºT (Inter Miami) Martin Ojeda, aos 39 minutos do 1ºT (Orlando City)

Martin Ojeda, aos 39 minutos do 1ºT (Orlando City) Martin Ojeda, aos 23 minutos do 2ºT (Orlando City)

Martin Ojeda, aos 23 minutos do 2ºT (Orlando City) Martin Ojeda, aos 33 minutos do 2ºT (Orlando City)

Martin Ojeda, aos 33 minutos do 2ºT (Orlando City) Tyrese Spicer, aos 48 minutos do 2ºT (Orlando City)

Como foi o jogo?

Aos quatro minutos, após cruzamento de Segovia, Ian Fray completou na segunda trave para colocar o Inter Miami em vantagem. Aos 25, Messi recebeu a bola na linha de fundo e cruzou rasteiro para Segovia ampliar. Oito minutos depois, Luís Suárez passou para Messi, que finalizou de fora da área e marcou um golaço.

Aos 39, Martin Ojeda finalizou da entrada da área para descontar. Já no segundo tempo, aos 25 minutos, Ojeda recebeu de Adrían Marin dentro da área e fez mais um. Aos 33, de pênalti, Ojeda marcou seu terceiro gol e empatou. A virada do Orlando City veio aos 48, quando Tyrese finalizou na saída de Dayne St. Clair e anotou o quarto do Orlando City.

Próximas partidas

Inter Miami

Jogo: Toronto x Inter Miami

Toronto x Inter Miami Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 14h (de Brasília)

09 de maio de 2026 (sábado) | 14h (de Brasília) Competição: Campeonato Estadunidense - 12ª rodada

Campeonato Estadunidense - 12ª rodada Local: BMO Field, em Toronto (CAN)

Orlando City