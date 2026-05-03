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Messi marca, mas Inter Miami toma virada do Orlando City pela MLS

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Foto por GIORGIO VIERA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 03/05/2026 às 00:03

De virada, o Inter Miami foi derrotado pelo Orlando City por 4 a 3, no Nu Stadium, na noite deste sábado, pela 11ª rodada da Major League Soccer (MLS).

Situação da tabela

O Inter Miami caiu para a terceira colocação da Conferência Leste da MLS, com 19 pontos somados. Já o Orlando City subiu para a 13ª posição, com 10 pontos.

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 Resumo do jogo

INTER MIAMI 3 x 4 ORLANDO CITY🟣

🏆Competição: Campeonato Estadunidense (MLS) - 11ª rodada
🏟️Local: Nu Stadium, em Miami (EUA)
📅 Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
⏰Horário: 20h15 (de Brasília)

Gols

  • ⚽Ian Fray, aos 4 minutos do 1ºT (Inter Miami)
  • ⚽Telasco Segovia, aos 25 minutos do 1ºT (Inter Miami)
  • ⚽Lionel Messi, aos 33 minutos do 1ºT (Inter Miami)
  • ⚽Martin Ojeda, aos 39 minutos do 1ºT (Orlando City)
  • ⚽Martin Ojeda, aos 23 minutos do 2ºT (Orlando City)
  • ⚽Martin Ojeda, aos 33 minutos do 2ºT (Orlando City)
  • ⚽Tyrese Spicer, aos 48 minutos do 2ºT (Orlando City)

Como foi o jogo?

Aos quatro minutos, após cruzamento de Segovia, Ian Fray completou na segunda trave para colocar o Inter Miami em vantagem. Aos 25, Messi recebeu a bola na linha de fundo e cruzou rasteiro para Segovia ampliar. Oito minutos depois, Luís Suárez passou para Messi, que finalizou de fora da área e marcou um golaço.

Aos 39, Martin Ojeda finalizou da entrada da área para descontar. Já no segundo tempo, aos 25 minutos, Ojeda recebeu de Adrían Marin dentro da área e fez mais um. Aos 33, de pênalti, Ojeda marcou seu terceiro gol e empatou. A virada do Orlando City veio aos 48, quando Tyrese finalizou na saída de Dayne St. Clair e anotou o quarto do Orlando City.

Próximas partidas

Inter Miami

  • Jogo: Toronto x Inter Miami
  • Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 14h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Estadunidense - 12ª rodada
  • Local: BMO Field, em Toronto (CAN)

Orlando City

  • Jogo: Montreal x Orlando City
  • Data e horário: 09 de maio de 2026 (sábado) | 17h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Estadunidense - 12ª rodada
  • Local: Saputo Stadium, em Montreal (CAN)

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