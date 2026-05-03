Com previsão de tempestade, F1 decide antecipar horário do GP de Miami

Os dirigentes da Fórmula 1 anunciaram neste sábado que o início do Grande Prêmio de Miami, no domingo, foi antecipado em três horas devido à previsão de tempestades na região.

A largada da corrida, a quarta da temporada, foi remarcada para as 13h locais (14h de Brasília), ao invés das 16h originalmente previstas.

FIA justifica

"Esta decisão foi tomada para garantir o mínimo de transtornos à corrida e proporcionar a maior janela possível para a conclusão do Grande Prêmio nas melhores condições, priorizando a segurança dos pilotos, fãs, equipes e funcionários", declararam a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os promotores da prova em um comunicado conjunto.

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O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, largará na pole position, seguido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull). O brasileiro Gabriel Bortoleto larga da última posição no grid (22º).



*Por AFP