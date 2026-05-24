Emoção e lágrimas nas despedidas de Salah e Guardiola

Dois estádios e uma emoção igualmente intensa: Anfield prestou homenagem a dois ícones que deixaram o Liverpool, Mohamed Salah e Andy Robertson, neste domingo, no último dia de Campeonato Inglês, em que os torcedores do Manchester City se despediram do técnico Pep Guardiola e do capitão Bernardo Silva.

"Obrigado, lendas", dizia uma faixa exibida nas arquibancadas de Anfield pela última partida do egípcio Salah e do escocês Robertson com a camisa dos 'Reds', que empataram em 1 a 1 com o Brentford e garantiram matematicamente sua vaga na próxima Liga dos Campeões.

Conhecido entre os torcedores do Liverpool como "O Rei Egípcio", Salah passou nove anos no clube, com um histórico de nove títulos - incluindo a Liga dos Campeões de 2019 - e 257 gols.

"O amor dos torcedores é o que mais importa para mim", disse o atacante de 33 anos, que se emocionou ao ouvir os fãs cantarem o hino "You'll Never Walk Alone" em sua homenagem.

"Olho para trás e me pergunto o que mais eu poderia ter desejado. Coletivamente e individualmente, ganhei tudo", declarou o egípcio à Sky Sports.

Salah continuará sua carreira longe de Anfield, assim como Andy Robertson, zagueiro que chegou ao clube na mesma, em 2017.

"Venham me abraçar!"

A cerca de 50 quilômetros de distância, a emoção também era forte no Etihad Stadium para a última partida com Pep Guardiola como treinador do Manchester City, após uma década com 20 títulos, incluindo seis edições da Premier Leagues e uma Liga dos Campeões.

"Transformador, histórico, City para sempre", lia-se em uma faixa quando os 'Citizens' entravam em campo para enfrentar o Aston Villa".

Guardiola inclusive recebeu um presente do técnico do time adversário, o também espanhol Unai Emery.

Antes mesmo de subir para o gramado, o capitão do City, o meio-campista português Bernardo Silva, já estava visivelmente emocionado. Ele foi titular, assim como John Stones, zagueiro do time desde 2016, que também está de saída do clube.

O Villa venceu por 2 a 1 um jogo já sem importância na classificação, e a emoção continuou na despedida após o apito final.

"Se vocês me virem na rua em algum lugar nos próximos anos e forem torcedores do Manchester City, venham me abraçar. Eu vou precisar!", disse Guardiola em mensagem para o o público no Etihad Stadium, com o microfone na mão.

Ele deixa o City após conquistar as duas copas nacionais desta temporada (Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa), mas sem conseguir vencer a Premier League, que terminou com o título do Arsenal.

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*Por AFP