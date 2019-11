FPF divulga tabela do Campeonato Paulista 2020

Na tarde desta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela do Campeonato Paulista de 2020. Apesar de sem datas e horários definidos, já são conhecidas as 12 rodadas da primeira fase da competição.

O Paulistão terá início no dia 22 de janeiro, em uma quarta-feira, e a decisão acontece no dia 26 de abril, um domingo. Na primeira rodada, o Corinthians receberá o Botafogo-SP na capital, enquanto o Palmeiras, única equipe que estreia fora de casa, visita o Ituano. Já o Santos recebe o Bragantino, e o São Paulo joga em casa contra o Água Santa.

O formato de disputa segue o mesmo dos últimos anos, com 16 equipes divididas em quatro grupos. Na primeira fase, que conta com 12 rodadas, os times enfrentam os adversários de outras chaves. Avançam as duas melhores equipes em cada grupo, que se enfrentam nas quartas de final.

A principal mudança para a edição de 2020 é no número de jogos. Desta vez, os duelos das quartas de final e a semifinal acontecem em jogo único, e apenas a final terá partidas de ida e volta. Sendo assim, o Paulistão passa de 18 para 16 datas.

Além disso, a Federação Paulista anunciou que a competição será paralisada durante as datas Fifa. Já a utilização do VAR acontecerá apenas a partir da fase mata-mata.

Confira a primeira rodada do Campeonato Paulista 2020:

Corinthians x Botafogo-SP

Ferroviária x Mirassol

Inter de Limeira x Guarani

Ituano x Palmeiras

​Novorizontino x Oeste

​Ponte Preta x Santo André

Santos x Bragantino

São Paulo x Água Santa