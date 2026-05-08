Playoffs da NBA: Pistons e Thunder abrem vantagem nas semifinais de conferência

Na noite desta quinta-feira, o Detroit Pistons e o Oklahoma City Thunder aproveitaram o mando de quadra para vencerem Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers, respectivamente, e abrirem vantagem nas semifinais de conferência nos playoffs da NBA.
Cade Cunningham lidera vitória do Detroit
Na Little Caesars Arena, os Pistons venceram o Cavaliers por 107 a 97 no jogo dois e abriram 2 a 0 na série melhor de sete pela Conferência Leste. O astro Cade Cunningham liderou os donos da casa em noite inspirada e anotou um duplo-duplo, com 25 pontos e 10 assistências. Pelo lado do Cleveland, Donovan Mitchell foi o cestinha da partida, com 31 pontos.
O jogo iniciou com dominância dos Pistons, chegando a abrir 11 pontos de vantagem ao final do segundo quarto. No entanto, após um grande terceiro período, os visitantes conseguiram ficar com a liderança do placar no começo do último quarto. Ao final, o Detroit equilibrou suas ações e recuperou a frente do marcador para vencer a partida.
Agora, o Cleveland Cavaliers tem duas partidas em sua casa para mudar o rumo das semifinais.
Próximas partidas entre Pistons e Cavaliers:
- Jogo 3: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
Sábado, 09 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
- Jogo 4: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
Segunda, 11 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Thunder domina no segundo tempo e vence Lakers
Pela Conferência Oeste, o Thunder derrotou os Lakers por 125 a 107, no PayCom Center, e agora lidera a série em 2 a 0. Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander anotaram 22 pontos cada para ajudar o Oklahoma na vitória do jogo dois. Nos Lakers, Austin Reaves e LeBron James se destacaram, com 31 e 23 pontos, respectivamente.
O primeiro tempo do confronto foi marcado pelo equilíbrio, com as equipes indo para o intervalo com 58 a 57 para os Lakers no placar. No entanto, o atual campeão da NBA acordou e dominou o segundo tempo da partida, abrindo diferença de 18 pontos ao final do duelo.
Agora, os Lakers têm dois jogos em Los Angeles para continuar com chances na NBA.
Próximas partidas entre Thunder e Lakers:
- Jogo 3: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
Sábado, 09 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
- Jogo 4: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
Segunda, 11 de maio de 2026, às 23h30 (de Brasília)