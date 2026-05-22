Yuri Alberto evita comentar saída do Corinthians após polêmica: "Preferimos ficar na nossa"

O atacante Yuri Alberto voltou a ser questionado sobre a polêmica declaração na zona mista após a partida contra o Barra, pela quinta fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, porém, o camisa 9 do Corinthians preferiu não adicionar novos elementos ao debate e evitou comentar uma possível saída do clube no meio do ano.

"Não [se quer falar algo mais sobre o assunto da saída]. Junto do meu estafe e do meu pai, que é meu representante agora, preferimos ficar na nossa e continuar fazendo meu trabalho para não gerar mais polêmica", afirmou Yuri Alberto em entrevista à ESPN.

A declaração de Yuri após o empate contra o Peñarol também indicaria um possível rompimento do camisa 9 com o empresário André Cury, responsável pela gestão de sua carreira até então.

Relembre a polêmica entrevista

Yuri Alberto revelou, após a classificação contra o Barra, que desejava deixar o clube ainda nesta temporada. O centroavante afirmou que já conversou com seu estafe sobre a intenção de buscar "um novo desafio" na carreira.

"Já foram cinco temporadas aqui, eu já estou numa fase que conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André [Cury, empresário], que neste ano a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio", declarou o camisa 9 na zona mista

Apesar da vontade do atacante de deixar o clube, a diretoria alvinegra já definiu internamente os valores para abrir negociação. O Corinthians pede ao menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual) pelos 50% dos direitos econômicos pertencentes ao clube.

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta com 11 pontos.

Após cruzamento de Kaio César na grande área, Zakaria Labyad aproveitou o rebote do goleiro e garantiu o empate do Timão no segundo tempo. ⚽#VaiCorinthianspic.twitter.com/plunhytXf0 — Corinthians (@Corinthians) May 22, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)