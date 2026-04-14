Cruzeiro x Universidad Católina-CHI pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Universidad Católica, do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto pelo grupo D será realizado no Mineirão, a partir das 19h (de Brasília).
Onde assistir Cruzeiro x Universidad Católica?
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Como chegam
O Cruzeiro chega para a partida após vencer o Barcelona de Guayaquil, no Equador, por 1 a 0, na última terça. O clube mineiro ocupa a segunda colocação do grupo D, com três pontos. Já a Universidad Católica ainda não pontuou na copa depois de perder em casa na primeira rodada para o Boca Juniors por 2 a 1.
Prováveis escalações
Cruzeiro: Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva e Gerson; Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge
Universidad Católica: Bernedo; González, Ampuero, Ignácio Díaz e Meno; Valencia; Montes, Medel, Cuevas e Giani; Zampedri.
Técnico: Daniel Oscar Garnero
Arbitragem
Carlos Betancur (COL) será o árbitro da partida.
Ficha Técnica
Confronto: Cruzeiro x Universidad Católica
Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (2ª Rodada)
Data e horário: Quarta, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Transmissão: ESPN e Disney+