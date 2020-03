Conmebol suspende jogos da Libertadores por tempo indeterminado

Nesta quinta-feira, a Conmebol anunciou a suspensão dos jogos da Libertadores a partir da próxima semana. Por conta da ameaça do coronavírus, as partidas que aconteceriam a partir do dia 16 de março estão desmarcadas por tempo indeterminado.

Como a suspensão passa a ser válida apenas no início da próxima semana, a partida entre Grêmio e Internacional, marcada para esta quinta-feira, às 21h, acontecerá normalmente.

Palmeiras, Santos e São Paulo tinham jogos marcados para a semana que vem. O Verdão visitaria o Bolívar, o Peixe receberia o Olimpia e o Tricolor teria o River Plate pela frente, no Morumbi. Além disso, o Athletico Paranaense enfrentaria o Jorge Wilstermann e o Flamengo mediria forças com o Independiente del Valle.

Na nota divulgada pela Conmebol, a entidade pede que os clubes tomem todas as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus e que realizem os protocolos de prevenção sugeridos pelas autoridades nacionais.

Também nesta quinta-feira, a Conmebol publicou a carta de resposta da Fifa ao pedido realizado pela entidade sul-americana, requerendo a suspensão das primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. No documento, a federação internacional de futebol acata a solicitação e, portanto, os jogos serão desmarcados.