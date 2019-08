Palmeiras conhece datas de jogo contra o Grêmio pela Libertadores

Após a definição dos oito times restantes na Libertadores, a Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos das quartas de final do torneio continental.

Nos confrontos brasileiros, o Palmeiras enfrenta o Grêmio nos próximos dias 20 e 27 de agosto. A primeira partida acontecerá em Porto Alegre, às 21h30 (horário de Brasília), e a decisão em São Paulo, no mesmo horário. Já Flamengo e Internacional se enfrentam nos próximos dias 21 e 28 de agosto, com ida no Maracanã às 21h30 (horário de Brasília) e volta no Beira-Rio no mesmo horário.

🏆✅ Tabela confirmada! Assim ficaram as datas e horários das quartas de final da #Libertadores! 📌🇧🇷 Arena do @Gremio (20/8), Maracanã (21/8), @AllianzParque (27/8) e Beira-Rio (28/8) são os estádios das decisões no Brasil. pic.twitter.com/dVJUVRjOxi — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 2, 2019

Como os quatro brasileiros estão no mesmo lado da chave da Libertadores, teremos necessariamente um representante do país na final, que será disputada pela primeira fez em jogo único e campo neutro, no Estádio Nacional de Santiago.

No outro lado da competição, a LDU enfrenta o Boca Juniors nos próximos dias 21 e 28 de agosto, com a primeira partida sendo disputada em Quito às 19h15 (horário de Brasília) e a volta em Buenos Aires no mesmo horário.

Para finalizar, o River Plate enfrenta o Cerro Porteño nos próximos dias 22 e 29, com a ida na Argentina às 21h30 (horário de Brasília) e a volta no Paraguai, no mesmo horário.