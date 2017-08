França humilha Holanda e assume ponta do Grupo A das Eliminatórias

A França está muito perto de garantir a vaga na Copa do Mundo de 2018. Nesta quinta-feira, pela sétima rodada das Eliminatórias Europeias, os Bleus assumiram a liderança do Grupo A, depois de golear a Holanda, no Stade de France, por 4 a 0. O astro Antoine Griezmann, Thomas Lemar, duas vezes, e Kylian Mbappé, recém-anunciado pelo Paris Saint-Germain, foram os autores dos gols.

O resultado, além da derrota por 3 a 2 da Suécia diante da Bulgária, também nesta tarde, serviu para colocar a seleção francesa na ponta da chave. Com a combinação, os franceses chegaram a 16 pontos, três à frente dos suecos, antigos líderes.

Já a Laranja Mecânica pode estar prestes a ficar de fora do Mundial. Por conta da derrota, os holandeses, que se mantiveram na terceira colocação, ficaram três pontos atrás da Suécia, fora da zona de classificação para a Copa da Rússia.

Pela próxima rodada, os Bleus vão defender a liderança fora de casa, em visita a Luxemburgo, no próximo domingo. No mesmo dia, a Holanda recebe a Bulgária para esboçar uma reação nas Eliminatórias.

O confronto desta tarde em Saint-Denis começou muito estudado, sem que ambos os adversários se aproximassem de abrir o placar. No entanto, a partir dos 10 minutos, a França começou a colocar a superioridade e a força da torcida em campo e passou a controlar as ações.

Após a mudança de postura, os franceses não demoraram para abir o placar. Aos 14 minutos, após boa tabela com o centroavante Olivier Giroud, o meia-atacante Antoine Griezmann saiu na cara do gol e finalizou rasteiro para inaugurar o marcador.

Depois do gol, o confronto voltou a esfriar. O time da casa manteve a posse de bola, tentava cercar a área holandesa, mas não criou chances agudas de ampliar a vantagem. Com isso, a partida se encaminhou ao intervalo sem grandes emoções.

No segundo tempo, os Bleus acabaram contando com a sorte, logo de cara, para ficarem mais tranquilos e chegarem ao segundo gol. Advertido com cartão amarelo aos 11 minutos, o volante holandês Kevin Strootman voltou a cometer uma falta imprudente, recebeu sua segunda advertência e foi expulso.

A partir daí, com um homem a mais no gramado, a seleção francesa conseguiu chegar com perigo e fazer seu segundo gol. O autor do tento foi o atacante Thomas Lemar, que aproveitou bola espirrada após cruzamento, para emendar um chute certeiro, da entrada da área, no canto esquerdo do goleiro Cilessen.

Ainda teve tempo para a França anotar mais dois, pouco antes do final do duelo. Aos 43 minutos, após contra-ataque, Griezmann recebeu sozinho e, com três opções de passe, escolheu tocar para Lemar só empurrar para dentro. Já nos acréscimos, o jogador do momento, Kylian Mbappé, fez bela jogada individual, tabelou com Sidibé e finalizou de primeira para decretar a goleada.

Confira os resultados das Eliminatórias Europeias desta quinta:

Grupo A

França 4 x 0 Holanda

Bulgária 3 x 2 Suécia

Luxemburgo 1 x 0 Bielorussia

Grupo B

Portugal 5 x 1 Ilhas Faroé

Suíça 3 x 0 Andorra

Hungria 3 x 1 Letônia

Grupo H

Bélgica 9 x 0 Gibraltar

Grécia 0 x 0 Estônia

Chipre 3 x 2 Bósnia e Herzegovina