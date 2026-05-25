Santos x Deportivo Cuenca pela Sul-Americana: onde assistir, estatísticas e prováveis escalações

O Santos recebe o Deportivo Cuenca nesta terça-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).
Santos x Deportivo Cuenca: onde assistir ao vivo?
TV: SBT (aberta) e ESPN (fechada)
Streaming: Paramount+ e Disney+
Tempo real: o torcedor também pode acompanhar os lances da partida aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Santos?
O Santos entra pressionado para a rodada decisiva da Sul-Americana. Lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos, o Peixe precisa vencer o Deportivo Cuenca para seguir vivo na competição e garantir, ao menos, uma vaga nos playoffs do torneio continental.
A classificação direta às oitavas é improvável. Para avançar na liderança do grupo, o time de Cuca precisa golear os equatorianos por pelo menos cinco gols de diferença e ainda torcer por uma derrota do San Lorenzo diante do Recoleta.
O momento santista também gera preocupação. Na última rodada da Sul-Americana, o Peixe empatou em 2 a 2 com o San Lorenzo após abrir dois gols de vantagem. Já no Campeonato Brasileiro, vem de derrota por 3 a 2 para o Grêmio, no último sábado, em Porto Alegre.
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Neymar segue fora por conta de um problema na panturrilha direita e não volta a atuar pelo Santos antes da Copa do Mundo. Além dele, Thaciano, João Schmidt e Gabriel Menino continuam no departamento médico, todos tratando lesões na coxa direita. Benjamín Rollheiser ainda é dúvida para o confronto, enquanto Lucas Veríssimo cumpre suspensão.
Em contrapartida, o técnico Cuca volta a contar com Álvaro Barreal, que desfalcou a equipe na última partida por suspensão.
Como chega o Deportivo Cuenca?
O Deportivo Cuenca chega vivo na briga pela liderança do Grupo D. A equipe equatoriana ocupa a segunda colocação, com seis pontos, apenas um atrás do líder San Lorenzo.
O time vem de dois empates consecutivos: um diante do Recoleta, pela Sul-Americana, e outro contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.
No primeiro encontro entre as equipes, o Deportivo Cuenca venceu o Santos. Inclusive, esse foi o único duelo da história entre os clubes até aqui.
Santos x Deportivo Cuenca: histórico do confronto
Segundo dados do Ogol, Santos e Deportivo Cuenca se enfrentaram apenas uma vez na história, com vitória da equipe equatoriana.
O retrospecto do confronto:
- 1 jogo
- 1 vitória do Deportivo Cuenca
- 0 empates
- 0 vitórias do Santos
Na Vila Belmiro, será o primeiro encontro entre as equipes.
Estatísticas das equipes na temporada
Santos na temporada
Jogos: 33
Vitórias: 8
Empates: 14
Derrotas: 11
Artilheiro: Gabriel Barbosa (12 gols)
Deportivo Cuenca na temporada
Jogos: 21
Vitórias: 9
Empates: 6
Derrotas: 6
Artilheiro: Jorge Ordoñez (5 gols)
Prováveis escalações
⚪⚫ Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Álvaro Barreal e Gabigol
Técnico: Cuca
- Desfalques: Neymar (problema na panturrilha direita), Thaciano (lesão na coxa direita), João Schmidt (lesão na coxa direita), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), Benjamín Rollheiser (desconforto muscular) e Lucas Veríssimo (suspenso)
🔴⚫ Deportivo Cuenca
Facundo Ferrero; Patricio Boolsen, Santiago Postel, Yeltzin Erique e Ariel Mosquera; Bryan García, Mateo Maccari e Edison Vega; Melvin Díaz, David González e Jorge Ordoñez
Técnico: Norberto Araujo
- Desfalques: nenhum
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Arbitragem
Árbitro: Jhon Ospina (COL)
Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
Ficha técnica
⚪⚫ Santos x Deportivo Cuenca 🔴⚫
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (6ª rodada da fase de grupos)
📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Próximos jogos
Santos
Jogo: Santos x Vitória
Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado), às 21h
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Deportivo Cuenca
Jogo: Deportivo Cuenca x Delfin
Competição: Campeonato Equatoriano (16ª rodada)
Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado), às 21h
Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar