Marrocos envia candidatura para sediar Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 ainda está um pouco longe, entretanto as movimentações nos bastidores já começaram. Nesta sexta-feira, a Real Federação Marroquina de Futebol anunciou que entregou a Fifa um pedido formal de candidatura para receber o Mundial de 2026.

Esta é a quinta vez que o país localizado no Norte da África se candidata para receber uma Copa do Mundo. Marrocos já foi derrotado no processo de escolha por Estados Unidos (1994), França (1998), Alemanha (2006) e África do Sul (2014).

Marrocos é o segundo país a enviar uma candidatura para a entidade responsável pelo futebol para receber a Copa do Mundo de 2026. Alguns meses atrás, Estados Unidos, México e Canadá apresentaram uma candidatura em conjunto.

Caso vença a licitação para receber o Mundial, Marrocos será o segundo país africano a receber o maior evento de futebol de seleções do mundo. África do Sul, em 2014, foi o primeiro país da África a sediar uma Copa.