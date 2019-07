Confira os confrontos das semifinais da Copa do Brasil

Já estão definidos os confrontos válidos pelas semifinais da Copa do Brasil 2019. Com o fim da rodada de quartas de final, na noite desta quarta-feira, os quatro finalistas, Grêmio, Athletico-PR, Internacional e Cruzeiro já sabem quem enfrentarão na fase seguinte do torneio, nos próximos dias 7 e 14 de agosto. Na próxima segunda-feira, a CBF realizará sorteio para definir os mandos de campo das partidas.

Eliminando o Flamengo nos pênaltis (3 a 1) após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Athletico-PR terá pela frente o Grêmio. No duelo de ida, o Rubro-Negro carioca e o Furacão também empataram em 1 a 1, porém, desta vez, os atuais campeões da Sul-Americana levaram a melhor na marca da cal, calando o Maracanã lotado.

O Grêmio, por sua vez, passou pelo Bahia ao vencer o rival por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, após empatar em 1 a 1 no jogo de ida, em Porto Alegre. Agora, a missão do time comandado por Renato Gaúcho é frear a empolgante campanha do Athletico-PR.

Do outro lado da chave, o Cruzeiro não deu chances para o Atlético-MG conquistar uma virada histórica na Copa do Brasil. Depois de encaminhar a classificação vencendo por 3 a 0 na ida, no Mineirão, Pedro Rocha, Fred e companhia precisaram apenas segurar o ímpeto do Galo no Independência para confirmar a vaga na semifinal. Ainda assim, os atleticanos saíram de campo com o triunfo por 2 a 0, aplaudidos pela torcida.

O próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil será o Internacional. A equipe comandada por Odair Hellmann venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira e levou a disputa para os pênaltis, uma vez que o jogo de ida foi vencido pelo Verdão pelo mesmo placar. Na marca da cal, melhor para o Colorado, que assegurou a classificação nas cobranças alternadas (5 a 4).