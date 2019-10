Palmeiras perde do Inter nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil

O Palmeiras deu adeus à Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Jogando no Beira-Rio, o time alviverde passou longe de repetir as suas costumeiras atuações seguras e não conseguiu sustentar a vantagem construída na partida de ida. Resultado: foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0 no tempo normal e ainda perdeu a disputa de pênaltis por 5 a 4, em duelo válido pelas quartas de final do torneio.

Com o revés, o Palmeiras vê acabar uma invencibilidade de 17 jogos oficiais na temporada. Já o Internacional se credenciou para enfrentar o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. Em outra partida disputada nesta noite, a Raposa perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG, mas avançou graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida. As datas dos confrontos e os mandos de campo serão definidos em sorteio.

Agora, Palmeiras e Internacional voltam suas atenções para a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas (de Brasília) do próximo sábado, o Verdão defende a liderança diante do Ceará, na Arena Castelão, enquanto o Colorado enfrentará o arquirrival Grêmio no Beira-Rio.

O Jogo – Empurrado por sua torcida, o Inter dominou o primeiro tempo. A primeira chace veio logo aos três minutos, quando D’Alessandro tabelou com Guerrero na entrada da área e bateu colocado. O chute não saiu forte, mas obrigou Weverton a mandar para escanteio.

O goleiro palmeirense voltou a trabalhar pouco depois. Após D’Alessandro cobrar falta pela esquerda, Rodrigo Moledo subiu livre e testou firme. Weverton, bem colocado, fez a defesa. O time da casa seguia pressionando: aos 26, Guerrero chutou cruzado e exigiu boa intervenção do arqueiro rival. No rebote, Edenílson isolou por cima.

De tanto insistir, o Colorado conseguiu abrir o placar. Aos 40, depois de uma bobeada da defesa alviverde, Patrick pegou rebote na entrada da área e bateu. A bola desviou em Luan e encobriu Weverton: 1 a 0. O Verdão levava perigo nos contra-ataques e, em um deles, só não empatou antes do intervalo porque Marcelo Lomba fez bela defesa em chute de Dudu.

Com Moisés na vaga de Lucas Lima, o Palmeiras voltou para a etapa final com a proposta de tocar mais a bola. Mas foi o Inter quem assustou primeiro. Aos sete minutos, Rodrigo Lindoso levantou na área para Nico López bater de primeira. Weverton, mais uma vez, salvou a equipe visitante.

Na tentativa do empate, Felipão promoveu as entradas de Willian e Carlos Eduardo nos lugares de Zé Rafael e Deyverson, respectivamente. Aos 35, a torcida alviverde chegou a comemorar um pênalti de Edenílson em Felipe Melo. No entanto, após consultar o VAR, o árbitro Rafael Traci cancelou a infração.

Mais intenso na partida, o Inter fez 2 a 0 aos 47 minutos, quando Victor Cuesta ganhou de Felipe Melo no alto e testou sem chances para Weverton. O VAR, porém, mais uma vez entrou em ação e apontou falta no volante palmeirense, anulando o gol do time mandante. D’Alessandro, por reclamação, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. No último lance, o Palmeiras quase empatou em cabeçada de Carlos Eduardo, que passou rente à trave de Lomba.

Nos pênaltis, Guerrero, Sóbis, Edenílson, Lindoso e Nonato converteram, enquanto Patrick parou em Weverton. Pelo Palmeiras, Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Luan e Willian acertaram suas cobranças, mas Gómez e Moisés erraram e causaram a eliminação do Verdão na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 (5) X 0 (4) PALMEIRAS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 17 de julho, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ).

VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC) auxiliado por Carlos Eduardo Braga Nunes (RJ) e Michael Correia (RJ)

Cartão Amarelo: Nico López, D’Alessandro e Wellington Silva (Internacional); Dudu, Luan, Gustavo Gómez e Marcos Rocha (Palmeiras)

Cartão Vermelho: D’Alessandro e Pedro Lucas (Internacional)

Gol:

INTERNACIONAL: Patrick, aos 40 minutos do 1º tempo

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Bruno (Nonato), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel (Wellington Silva); Rodrigo Lindoso, Edenílson e D´Alessandro; Nico López (Rafael Sóbis), Patrick e Paolo Guerrero

Técnico: Odair Hellmann

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Moisés); Dudu, Zé Rafael (Willian) e Deyverson (Carlos Eduardo)

Técnico: Felipão