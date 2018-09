CBF define árbitros dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil

Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil já sabem quem irão apitar as partidas decisivas da competição. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou que o mineiro Ricardo Marques Ribeiro será o responsável por comandar Corinthians x Flamengo. Já o goiano Wilton Pereira Sampaio atuará como árbitro de vídeo.

Já no duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, o carioca Wagner do Nascimento Magalhães foi o escolhido para arbitrar no Mineirão. Já na sala do VAR o gaúcho Andersn Daronco supervisionará os possíveis lances passíveis de revisão através das câmeras.

Vale lembrar que o Corinthians avança à grande decisão com qualquer vitória sobre o Flamengo, uma vez que o jogo de ida, no Maracanã, terminou 0 a 0. Já o Palmeiras terá a difícil missão de reverter a vantagem construída no Allianz Parque pelo Cruzeiro, que venceu os rivais em São Paulo por 1 a 0.

Ambas as partidas estão marcadas para o próximo dia 26, às 21h45 (de Brasília).