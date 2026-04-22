Atlético-MG x Ceará pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG recebe o Ceará pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h (de Brasília).

⚫️⚪️ 𝑮𝑨𝑳𝑶 𝒙 𝑪𝑬𝑨𝑹Á 𝑵𝑨 𝑨𝑹𝑬𝑵𝑨 𝑴𝑹𝑽 Começa amanhã (21), às 10h, a venda de ingressos para a partida da próxima quinta-feira (23), pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Cada sócio @GaloNaVeia poderá comprar o seu ingresso, além de mais 4 adicionais (abertura às… pic.twitter.com/j3hJMkmYen — Atlético (@Atletico) April 20, 2026

Onde assistir Atlético-MG x Ceará?

O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.

Como chegam?

Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Atlético estreia na Copa do Brasil em busca do tricampeonato na competição. Já o Ceará iniciou sua jornada na segunda fase e superou Primavera, Maranhão e São Bernardo para chegar ao confronto contra o time mineiro.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco, Maycon e Cuello; Hulk e Reinier.

Técnico: Eduardo Domínguez

Ceará: Ricardo; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, César, Alano, Vina e Fernandinho; Wendel.

Técnico: Mozart Santos

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Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ficha Técnica

Confronto: Atlético-MG x Ceará

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Ida)

Data e horário: Quinta, 23 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Sportv e Premiere