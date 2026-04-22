Apostas

Atlético-MG x Ceará pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Pedro Souza / Atlético
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/04/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG recebe o Ceará pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Atlético-MG x Ceará?

O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.

Como chegam?

Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Atlético estreia na Copa do Brasil em busca do tricampeonato na competição. Já o Ceará iniciou sua jornada na segunda fase e superou Primavera, Maranhão e São Bernardo para chegar ao confronto contra o time mineiro.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco, Maycon e Cuello; Hulk e Reinier.
Técnico: Eduardo Domínguez

Ceará: Ricardo; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, César, Alano, Vina e Fernandinho; Wendel.
Técnico: Mozart Santos

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ficha Técnica

Confronto: Atlético-MG x Ceará
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Ida)
Data e horário: Quinta, 23 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Sportv e Premiere

Conteúdo Patrocinado