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Em duelo do interior paulista, Bragantino e Mirassol empatam pela Copa do Brasil

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Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/04/2026 às 23:31

Nesta quarta-feira, o Red Bull Bragantino recebeu o Mirassol no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil e empatou em 1 a 1. O gol do Braga foi marcado por Lucas Barbosa, enquanto Neto Moura fez para os visitantes.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ RB BRAGANTINO 1 x 1 MIRASSOL 🟡🟢

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta rodada
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Lucas Barbosa, aos 7' do 1ºT (Bragantino)
  • ⚽ Neto Moura, aos 48' do 1ºT (Mirassol)

Como foi o jogo

O Bragantino abriu o placar aos sete minutos da primeira etapa, quando Lucas Barbosa arrancou em contra ataque e tirou do goleiro Alex Muralha com categoria. O empate do Mirassol veio aos 48. Victor Luís cobrou escanteio na primeira trave e encontrou Neto Moura, que cabeceou para o fundo das redes.

Agora, as equipes definem a classificação para a próxima fase no dia 13 de maio, às 20h30 (de Brasília), em Mirassol.

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Próximo jogo

RB Bragantino

  • Jogo: Bragantino x Palmeiras
  • Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques

Mirassol

  • Jogo: São Paulo x Mirassol
  • Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 21h30 (de Brasília)
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Morumbis

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