Em duelo do interior paulista, Bragantino e Mirassol empatam pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Red Bull Bragantino recebeu o Mirassol no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil e empatou em 1 a 1. O gol do Braga foi marcado por Lucas Barbosa, enquanto Neto Moura fez para os visitantes.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ RB BRAGANTINO 1 x 1 MIRASSOL 🟡🟢

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta rodada

🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Lucas Barbosa, aos 7' do 1ºT (Bragantino)

⚽ Neto Moura, aos 48' do 1ºT (Mirassol)

Como foi o jogo

O Bragantino abriu o placar aos sete minutos da primeira etapa, quando Lucas Barbosa arrancou em contra ataque e tirou do goleiro Alex Muralha com categoria. O empate do Mirassol veio aos 48. Victor Luís cobrou escanteio na primeira trave e encontrou Neto Moura, que cabeceou para o fundo das redes. Agora, as equipes definem a classificação para a próxima fase no dia 13 de maio, às 20h30 (de Brasília), em Mirassol.

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Próximo jogo

RB Bragantino

Jogo: Bragantino x Palmeiras

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)

Competição: Brasileirão

Local: Estádio Cícero de Souza Marques

Mirassol