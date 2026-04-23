Em duelo do interior paulista, Bragantino e Mirassol empatam pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Red Bull Bragantino recebeu o Mirassol no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida da quinta rodada da Copa do Brasil e empatou em 1 a 1. O gol do Braga foi marcado por Lucas Barbosa, enquanto Neto Moura fez para os visitantes.
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📸: Ari Ferreira / #RedBullBragantino https://t.co/G5ZX8D1V8F pic.twitter.com/dm111nkE91
— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 23, 2026
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ RB BRAGANTINO 1 x 1 MIRASSOL 🟡🟢
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta rodada
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Lucas Barbosa, aos 7' do 1ºT (Bragantino)
- ⚽ Neto Moura, aos 48' do 1ºT (Mirassol)
Como foi o jogo
O Bragantino abriu o placar aos sete minutos da primeira etapa, quando Lucas Barbosa arrancou em contra ataque e tirou do goleiro Alex Muralha com categoria. O empate do Mirassol veio aos 48. Victor Luís cobrou escanteio na primeira trave e encontrou Neto Moura, que cabeceou para o fundo das redes.
Agora, as equipes definem a classificação para a próxima fase no dia 13 de maio, às 20h30 (de Brasília), em Mirassol.
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Próximo jogo
RB Bragantino
- Jogo: Bragantino x Palmeiras
- Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Brasileirão
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques
Mirassol
- Jogo: São Paulo x Mirassol
- Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 21h30 (de Brasília)
- Competição: Brasileirão
- Local: Morumbis