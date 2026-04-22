Palmeiras x Jacuipense pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Palmeiras encara o Jacuipense nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O compromisso é válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
Onde assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo?
- TV: nenhum
- Streaming: Amazon Prime Vídeo (pago)
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chega o Palmeiras para o confronto?
Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 29 pontos - seis a mais que o vice-líder Flamengo. Na última partida, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e agora tem nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição nacional.
Na Copa Libertadores, ocupa a primeira posição do Grupo F, com quatro pontos ganhos. No duelo mais recente, triunfou sobre o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque.
Como chega o Jacuipense para o confronto?
Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense aparece na penúltima colocação do Grupo 10, com apenas um ponto somado em duas derrotas e um empate. No último duelo, perdeu de virada para o Juazeirense por 3 a 1, fora de casa.
Na Copa do Nordeste, tem a mesma pontuação em quatro jogos disputados. Sendo assim, ocupa o penúltimo lugar do Grupo D, na frente apenas do Maranhão, que tem a mesma pontuação.
Estatísticas na temporada
Palmeiras
- Jogos: 26
- Vitórias: 19
- Empates: 4
- Derrotas: 3
- Gols marcados: 42
- Gols sofridos: 21
- Artilheiros: Flaco López, com dez gols marcados
Jacuipense
- Jogos: 20
- Vitórias: 4
- Empates: 9
- Derrotas: 7
- Gols marcados: 18
- Gols sofridos: 25
- Artilheiro: Thiaguinho, com quatro gols marcados
Prováveis escalações
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Flaco López e Vitor Roque (Sosa)
Técnico: Abel Ferreira
- Desfalques: Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Rony e Vinícius Lira.
Provável escalação do Jacuipense
Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; JP Talisca, Thiago e Vinicius Amaral; William, Thiaguinho e Pedro Henrique
Técnico: Rodrigo Ribeiro
Arbitragem de Palmeiras x Jacuipense
- Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa
- VAR: Philip Georg Bennett
Próximo jogo do Palmeiras
- Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Próximo jogo do Jacuipense
- Jacuipense x Atlético-BA (4ª rodada da Série D)
- Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jauípe (BA)
Ficha técnica
Jogo: Palmeiras x Jacuipense
Competição: Copa do Brasil (Quinta fase | Ida)
Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo
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