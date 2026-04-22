Palmeiras x Jacuipense pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Palmeiras encara o Jacuipense nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O compromisso é válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Onde assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo?

TV: nenhum

nenhum Streaming: Amazon Prime Vídeo (pago)

Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 29 pontos - seis a mais que o vice-líder Flamengo. Na última partida, venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e agora tem nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição nacional.

Na Copa Libertadores, ocupa a primeira posição do Grupo F, com quatro pontos ganhos. No duelo mais recente, triunfou sobre o Sporting Cristal por 2 a 1, no Allianz Parque.

Como chega o Jacuipense para o confronto?

Na Série D do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense aparece na penúltima colocação do Grupo 10, com apenas um ponto somado em duas derrotas e um empate. No último duelo, perdeu de virada para o Juazeirense por 3 a 1, fora de casa.

Na Copa do Nordeste, tem a mesma pontuação em quatro jogos disputados. Sendo assim, ocupa o penúltimo lugar do Grupo D, na frente apenas do Maranhão, que tem a mesma pontuação.

Estatísticas na temporada

Palmeiras

Jogos: 26

Vitórias: 19

Empates: 4

Derrotas: 3

Gols marcados: 42

Gols sofridos: 21

Artilheiros: Flaco López, com dez gols marcados

Jacuipense

Jogos: 20

Vitórias: 4

Empates: 9

Derrotas: 7

Gols marcados: 18

Gols sofridos: 25

Artilheiro: Thiaguinho, com quatro gols marcados

Prováveis escalações

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Flaco López e Vitor Roque (Sosa)

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Rony e Vinícius Lira.

Provável escalação do Jacuipense

Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; JP Talisca, Thiago e Vinicius Amaral; William, Thiaguinho e Pedro Henrique

Técnico: Rodrigo Ribeiro

Arbitragem de Palmeiras x Jacuipense

Árbitro : Marcelo de Lima Henrique

: Marcelo de Lima Henrique Assistentes : Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa VAR: Philip Georg Bennett

Próximo jogo do Palmeiras

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Brasileirão )

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Próximo jogo do Jacuipense

Jacuipense x Atlético-BA (4ª rodada da Série D )

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jauípe (BA)

Ficha técnica

Jogo: Palmeiras x Jacuipense

Competição: Copa do Brasil (Quinta fase | Ida)

Data: 23 de abril de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

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