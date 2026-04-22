Athletico-PR x Atlético-GO pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Publicado 22/04/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Athletico-PR recebe o Atlético-GO pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir Athletico-PR x Atlético-GO?

O jogo terá transmissão da SporTV e Premiere.

Como chegam as equipes

Na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR estreia na Copa do Brasil em busca do bicampeonato. Já o Atlético-GO, atual 17º da Série B, busca seu título inédito da Copa do Brasil e, na sua última partida da competição, bateu a Ponte Preta por 1 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR

Santos, Terán, Aguirre, Arthur Dias, Jadson, Luiz Gustavo, Portilla, Esquivel, Mendoza, Dudu, Viveros

Técnico: Odair Hellmann

Atlético-GO

Paulo Vítor, Ewerthon, Tito, Junior Barreto, Guilherme Lopes, Cristiano, Jader, Assis, Geovany Soares, Gustavo Coutinho, Marrony

Técnico: Eduardo Souza

Ficha técnica

Confronto: Athletico-PR x Atlético-GO
Competição: Copa do Brasil  - 5ª rodada
Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada
Transmissão: SporTV e Premiere.

 

