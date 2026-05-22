Bayern x Stuttgart pela Copa da Alemanha: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por INA FASSBENDER / AFP
Publicado 22/05/2026 às 20:00

Neste sábado, Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam pela final da Copa da Alemanha. A partida será realizada no Olympiastadion, em Berlim, a partir das 15h (de Brasília).

Onde assistir Bayern x Stuttgart?

TV: ESPN e XSports
Streaming: Disney+

Como chegam?

Nas semifinais da Copa da Alemanha, o Bayern eliminou o Bayer Leverkusen por 2 a 0, com gols de Harry Kane e Luis Díaz. O Stuttgart, por sua vez, venceu o Freiburg por 2 a 1 com gols de Tiago Tómas e Deniz Undav, e Eggestein descontou para o time visitante.

Prováveis escalações

🔴🔵Bayern

Urbig; Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise, Musiala e Luis Díaz; Harry Kane.
Técnico: Vincent Kompany

🔴🟡Stuttgart

Nubel; Hendricks, Chabot e Mittelstadt; Leweling, Chema Andrés, Stiller, Nartey e Fuhrich; Undav e Demirovic.
Técnico: Sebastian Hoeneß

Arbitragem

  • Árbitro: Sven Jablonski

Ficha Técnica
🔴🔵Bayern x Stuttgart🔴🟡

Competição: Copa da Alemanha - Final
Data e horário: Sábado, 23 de maio de 2026, às 15h (de Brasília)
Local: Olympiastadion, em Berlim (ALE)
Transmissão: ESPN, Xsports e Disney+

