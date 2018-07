Ponte Preta visita o Boa Esporte em busca de um lugar no G4

Encerrando a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a Ponte Preta visita o lanterna Boa Esporte às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Melão, em Varginha. A partida é um duelo entre times com aspirações completamente opostas e momentos tão opostos quanto.

Mesmo jogando fora de casa, a Ponte Preta traz consigo o favoritismo para o jogo. Depois de um início de campeonato abaixo das expectativas, a equipe de Campinas venceu as últimas três partidas, contra São Bento, Fortaleza e Figueirense, e perdeu apenas uma vez nas últimas oito rodadas. Além disso, a Veterana está na sétima posição na tabela com 24 pontos, dois a menos do que o Avaí, primeiro clube na zona de acesso à Série A.

Por outro lado, a situação no Boa Esporte é alarmante. O clube de Varginha precisa pontuar com urgência já que não vence há oito rodadas, quando conquistou sua única vitória na Série B diante do Goiás. Desde então, foram cinco derrotas e três empates para o Boa, que está na lanterna da competição com apenas sete pontos, dos quais apenas dois foram conquistados em casa.

Apesar da diferença entre as equipes, o volante Nathan quer a Ponte Preta atenta diante do Boa. “Não é porque o Boa está em último que podemos estar desatentos”, disse. “Nós também tivemos altos e baixos no início da competição e não é porque agora estamos no caminho certo que podemos baixar a guarda e deixar cair”.

O técnico João Brigatti segue a mesma linha de raciocínio. “O Boa não está morto”, disse o treinador. “É um time forte fisicamente, não podemos ir lá achando que é galinha morta, pois não é”.

Para o duelo, a Ponte Preta não conta com o meio-campista Tiago Real, lesionado, e o atacante André Luis, suspenso. Pelo lado do Boa Esporte, o desfalque fica por conta do zagueiro Rodrigão, expulso na derrota para o CRB na última rodada. Em seu lugar, Caíque, vice-artilheiro do Boa na competição com dois gols, deve voltar ao time titular.

FICHA TÉCNICA

BOA ESPORTE x PONTE PRETA

Local: Estádio Melão, em Varginha (MG)

Data: 21 de julho de 2018, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Anderson Moreira de Farias (CE)

BOA ESPORTE: Fabrício; Helder, Caíque, Luan e Jadson; Maycon, Thalis, Juninho Potiguar, Bruno Tubarão (William Barbio) e Daniel Cruz; Manoel

Técnico: Ney da Matta

PONTE PRETA: Ivan, Igor, Renan Fonseca, Léo Santos e Ruan; Nathan, João Vitor e Murilo; Danilo Barcelos, Júnior Santos e Neto Costa

Técnico: João Brigatti