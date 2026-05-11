Fortaleza empata com Avaí e perde liderança para o Sport na Série B

Em duelo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputado na noite deste domingo, o Fortaleza ficou no 0 a 0 com o Avaí, na Ressacada.

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Situação da tabela

Com o empate, o Fortaleza chega aos 15 pontos e desperdiça a chance de ultrapassar o Sport, líder com 16. O Avaí, por sua vez, aparece na 12ª colocação, com 10 pontos.

Resumo do jogo

🔵 AVAÍ 0 x 0 FORTALEZA 🔴

Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 8ª Rodada

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Como foi o jogo?

O Avaí quase saiu em vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Jean Lucas recebeu cara a cara com Vinícius Silvestre, mas bateu em cima do goleiro adversário.

Aos 38 do segundo tempo, após cobrança de falta, Rodrigo Santos parou em grande defesa de Léo Aragão. No rebote, Brítez finalizou, mas foi bloqueado no último instante por Guilherme Aquino.

O Fortaleza ficou com um a menos aos 50, quando Brítez atingiu Sorriso em uma falta dura. Como já tinha cartão amarelo, o defensor argentino acabou expulso.

Próximas partidas

Avaí

Jogo: Vila Nova x Avaí | Brasileirão - Série B

Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Fortaleza

Jogo: CRB x Fortaleza | Copa do Brasil - Quinta fase - Jogo de volta

Data e horário: Quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Outros resultados da Série B neste domingo

Náutico 4 x 0 América-MG