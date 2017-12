Veja o plano do Palmeiras para usar jogadores da base em 2018

O Palmeiras tem como ideal um elenco com 31 jogadores para 2018, sendo quatro goleiros e 27 atletas de linha. Destes, a diretoria alviverde estabeleceu que ao menos quatro precisam ser das categorias de base do clube, e cada um destes deve atuar ao menos 10 jogos na temporada.

“Nossa ideia é ter uma equipe profissional competitiva, formada com profissionais de excelência. Nós acreditamos que os jovens terão de trabalhar assim como os outros e farão uma disputa sadia pelas vagas na equipe titular. Boa utilização da base. Queremos no mínimo quatro atletas com 10 partidas na temporada”, disse o gerente de futebol Cícero Souza, à ESPN.

Atualmente, o elenco palestrino conta com apenas dois jogadores formados nas categorias de base da equipe: os goleiros Vinicius Silvestre e Daniel Fuzato. Nenhum dos dois, porém, entrou em campo ao longo de 2017.

Para o próximo ano, porém, a perspectiva é diferente. O lateral-direito João Pedro, o esquerdo Victor Luis e o atacante Arthur retornam de empréstimo e integrarão o plantel comandado por Roger Machado. Além do trio, o volante Mateus Neris e o zagueiro Pedrão têm possibilidade de subirem da equipe sub-20 do Palmeiras para o grupo profissional.

“Alguns jogadores da base recente como João Pedro, Victor Luiz e o Arthur fizeram este processo de amadurecimento fora daqui, na Chapecoense, no Botafogo e no Londrina. Com esse processo de maturação bem feito como aconteceu nestes casos, estes nomes passarão a integrar o nosso grupo de 2018”, completou o dirigente.

O Palmeiras é o time que menos usou atletas das categorias de base na disputa do Campeonato Brasileiro 2017. Em ranking do Footstats, que considera apenas jogadores com menos de 25 anos e com ao menos parte de sua formação no respectivo, o Verdão aparece como lanterna, enquanto o Fluminense lidera as estatísticas.

Ironicamente, este foi um dos melhores anos recentes nas categorias de base do clube. Desde 2008, o Palmeiras tem times nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, e, pela primeira vez no período, todas estas equipes chegaram à decisão do Campeonato Paulista. Destes, o sub-11 e sub-15 e sub-20 ganharam o Estadual, enquanto o sub-17 levou a Copa do Brasil da categoria em cima do Corinthians.