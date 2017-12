Palmeiras vence a Ponte, coroa ano da base e é campeão paulista Sub-20

O Palmeiras é campeão Paulista sub-20 pela sexta vez em sua história. Neste sábado, o Verdão venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de José Aldo, de pênalti, e ficou com o título estadual, celebrado pelos 8 mil presentes no Pacaembu.

Na primeira partida, em Americana (SP), Verdão e Macaca haviam empatado por 1 a 1. Assim, o Palestra, invicto há 15 partidas, seria campeão com apenas um empate, já que teve a melhor campanha ao longo da competição.

O título deste sábado coroa um dos melhores anos recentes nas categorias de base do clube. Desde 2008, o Palmeiras tem times nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, e, pela primeira vez no período, todas estas equipes chegaram à decisão do Campeonato Paulista. Ainda nesta semana, o sub-11 e sub-15 ganharam o Estadual no último sábado, enquanto o sub-17 levou a Copa do Brasil da categoria em cima do Corinthians.

Um dos maiores destaques do sub-20 do Palmeiras ao longo da competição, o zagueiro Pedrão deverá estar no elenco profissional comandando por Roger Machado em 2018. Ao longo deste ano, o defensor já treinou com a equipe principal em diversas oportunidades. O clube, inclusive, está em negociação avançada para adquirir os direitos econômicos do jogador de 20 anos – seu vínculo atual acaba no dia 31.

Além de Pedrão, o volante Matheus Neris, de 18 anos, também poderá ganhar oportunidades na vaga de Arouca, negociado com o Atlético-MGO contrato do garoto com o Verdão acaba em janeiro de 2019.

Do elenco campeão, além da dupla citada, o goleiro Daniel Fuzato, o lateral-direito Maílton, o zagueiro Augusto, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, além do meia Léo Passos e o atacante Fernando treinaram com frequência com o time profissional em 2017. O último, inclusive, chegou a entrar no decorrer da derrota para o Vitória, no segundo turno do Brasileiro, enquanto o arqueiro já integra o elenco principal.