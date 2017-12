Palmeiras é o clube que menos usou a base no Brasileirão 2017

O Palmeiras é o time que menos usou atletas das categorias de base na disputa do Campeonato Brasileiro 2017. Em ranking do Footstats, que considera apenas jogadores com menos de 25 anos e com ao menos parte de sua formação no respectivo, o Verdão aparece como lanterna, enquanto o Fluminense lidera as estatísticas.

Ao longo do torneio nacional, o Palmeiras usou apenas três jogadores que se enquadram nos quesitos, sendo que o trio, somado, teve 104 minutos em campo. Já o Fluminense usou 20 atletas, somando 18.962 minutos, incríveis 191 vezes mais que o Palestra.

Confira abaixo o ranking completo:

Ironicamente, este foi um dos melhores anos recentes nas categorias de base do clube. Desde 2008, o Palmeiras tem times nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, e, pela primeira vez no período, todas estas equipes chegaram à decisão do Campeonato Paulista. Destes, o sub-11 e sub-15 e sub-20 ganharam o Estadual, enquanto o sub-17 levou a Copa do Brasil da categoria em cima do Corinthians.

O zagueiro Pedrão, de 20 anos, que vem treinando com o elenco do Verdão na Academia de Futebol, deverá integrar o elenco profissional do clube em 2018. Emprestado pelo Água Santa, onde já era profissional há dois anos, o atleta deve ter sua compra oficializada nas próximas semanas.

Além de Pedrão, o volante Matheus Neris, de 18 anos, também poderá ganhar oportunidades na vaga de Arouca, negociado com o Atlético-MGO contrato do garoto com o Verdão acaba em janeiro de 2019.

Ainda no elenco sub-20, o goleiro Daniel Fuzato, o lateral-direito Maílton, o zagueiro Augusto, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, além do meia Léo Passos e o atacante Fernando treinaram com frequência com o time profissional em 2017. O último, inclusive, chegou a entrar no decorrer da derrota para o Vitória, no segundo turno do Brasileiro, enquanto o arqueiro já integra o elenco principal.

Por fim, Alan, que é um dos destaques da equipe sub-17 do Palmeiras, alvo do Real Madrid e já atua com o grupo sub-20 da equipe na Copa RS. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o jovem foi relacionado pela comissão técnica alviverde para uma partida da equipe principal pela primeira vez, na derrota para o Atlético-PR, em que ficou no banco de reservas.