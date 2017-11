Palmeiras bate Corinthians nos penais e ganha Copa do Brasil sub-17

O Palmeiras conquistou a versão sub-17 da Copa do Brasil durante a tarde desta quinta-feira. No Estádio do Pacaembu, após derrota por 1 a 0 diante do Corinthians no tempo normal, o time alviverde venceu por 4 a 3 nos pênaltis e faturou o torneio nacional de forma inédita.

No primeiro jogo da decisão, disputado no Estádio de Itaquera, o Palmeiras ganhou por 1 a 0. Nesta quinta-feira, diante de 11 mil torcedores alviverdes, o time palestrino perdeu sua invencibilidade no torneio após seis vitórias e dois empates, mas levou a melhor nos penais.

O Corinthians teve a melhor oportunidade durante o primeiro tempo, desperdiçada de forma incrível. Lucas Piton avançou pela esquerda e bateu cruzado para o goleiro Magrão espalmar. No rebote, com o gol livre, Giovanny se antecipou ao companheiro Wellington e chutou para fora.

Sem correr grandes riscos no campo de defesa durante o começo do segundo tempo, o time alvinegro saiu na frente aos 24 minutos no Estádio do Pacaembu. Vitinho subiu pela esquerda e cruzou rasteiro para conclusão certeira de Mascarenhas.

O Palmeiras passou a jogar mais após perder sua vantagem e o técnico Artur Itiro promoveu a entrada do atacante paraguaio Aníbal, autor do gol na primeira partida, o que não foi suficiente para evitar a derrota. Nos minutos finais, pensando nas cobranças de pênalti, o treinador palmeirense ainda trocou Magrão por Lucas Bergantin no gol.

Pelo Palmeiras, marcaram Alanzinho, Patrick e Luan. Após erros dos corintianos Ronald e Piracicaba diante de Bergantin, Aníbal teve a chance de encerrar a disputa, mas falhou. Porém, Esteves converteu a quinta e última cobrança. Pelo time alvinegro, marcaram Vitinho, Mascarenhas e Giovanny.