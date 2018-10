Santos cogita vender Vanderlei; São Paulo tem interesse

O Santos cogita vender o goleiro Vanderlei – o São Paulo não fez proposta, mas monitora a situação do santista, como publicado pelo “Estadão”. O Peixe tem como meta resolver o alto custo para a camisa 1, enquanto o rival da capital ainda busca um sucessor de Rogério Ceni que emplaque. Internamente, porém, o São Paulo evita alimentar os rumores pela busca de um goleiro para que suas opções de momento não se sintam desprestigiadas.

Os goleiros ocupam mais de 10% da folha salarial – cerca de R$ 500 mil, além de impostos. Diante desse cenário, negociar o titular e unanimidade para a torcida não está descartado, desde que a proposta seja alta. O contrato do jogador de 34 anos vai até dezembro de 2020.

O reserva imediato é Vladimir – o contrato do goleiro de 29 anos também vale até o fim de 2020. As alternativas no elenco profissional são João Paulo e John, também revelados nas categorias de base do clube.

O Alvinegro gostaria de manter Vanderlei e resolver a questão financeira negociando outros goleiros, mas eles não têm proposta e não recebem tanto quanto o titular. Negociar o camisa 1, então, é visto como única forma de acertar o gasto para a posição no momento.

O Santos não fecha o mês no azul há um tempo e, em reunião recente, teve como discussão a coragem para cortar custos, mesmo que a contragosto da comissão técnica, elenco e torcedor. O presidente José Carlos Peres levará a questão ao Comitê de Gestão na próxima segunda-feira.

O São Paulo tem problemas com goleiros desde a aposentadoria de Rogério Ceni. Sidão foi utilizado na maior parte do ano, mas Jean se tornou titular na reta final do Campeonato Brasileiro com o técnico Diego Aguirre. Ambos, no entanto, ainda não se consolidaram na posição. Jean, aliás, custou cerca de R$ 10 milhões aos cofres do clube tricolor.

*Atualização: após a publicação dessa matéria, o Santos divulgou uma nota oficial para negar o interesse de negociar Vanderlei com qualquer clube.