Félix Torres marca, e Inter arranca empate do Coritiba pelo Brasileirão

Neste sábado, no Couto Pereira, o Internacional buscou um empate suado contra o Coritiba em 2 a 2, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Coxa foram anotados por Lavega e Rodrigo Moledo, enquanto visitantes cravaram com Borré e Félix Torres, no apagar das luzes.
Situação na competição
Com o resultado, o Colorado sobe para a décima colocação, com 18 pontos conquistados, ultrapassando Atlético-MG e Botafogo, que ainda entram em campo nesta rodada.
O Coritiba, por sua vez, permanece na oitava posição, com 20 unidades ganhas. O time paranaense pode cair algumas colocações de acordo com os resultados restantes da 15ª rodada.
FICHA TÉCNICA
🟢⚪ CORITIBA 2 x 2 INTERNACIONAL 🔴⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)
🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Ronier e Seabra (Coritiba) / Victor Gabriel, Rochet e Félix Torres (Internacional)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
ARBITRAGEM
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
GOLS
⚽ Lavega, aos 27' do 1º tempo (Coritiba)
⚽ Borré, aos 24' do 2º tempo (Internacional)
⚽ Rodrigo Moledo, aos 39' do 2º tempo (Coritiba)
⚽ Félix Torres, aos 45'+5 do 2º tempo (Internacional)
ESCALAÇÕES
CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Jacy Maranhão, Bruno Melo e Felipe Jonathan (Fernando Sobral); Vini Paulista (Wallisson), Sebastián Gómez e Josué (Gustavo); Lucas Ronier, Lavega (Rodrigo Moledo) e Pedro Rocha (Renato Marques).
Técnico: Fernando Seabra
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Rafael Borré); Bruno Henrique (Thiago Maia), Villagra e Allex (Vitinho); Bernabei, Carbonero (Alan Patrick) e Alerrandro (Bruno Tabata).
Técnico: Paulo Pezzolano
𝗘𝗠𝗣𝗔𝗧𝗘 𝗘𝗠 𝗖𝗨𝗥𝗜𝗧𝗜𝗕𝗔! ⚔️
Inter joga melhor, luta até o fim e conquista ponto importante no Brasileirão. No Couto Pereira, Borré e Félix Torres marcaram os gols colorados no empate de 2 a 2 com o Coritiba. 🇪🇨🤝🇦🇹🤝🇨🇴 pic.twitter.com/HPp2KD4QzE
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 9, 2026
Como foi o jogo?
O Coritiba inaugurou o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo. Josué, pouco antes da linha do meio de campo, lançou de canhota para Lavega, pegando a defesa colorada desarrumada. O camisa 7 dominou dentro da grande área e, na saída de Rochet, bateu de trivela no canto esquerdo para estufar as redes.
Os jogadores do Internacional e a comissão técnica reclamaram de uma falta em Bernabei no início da jogada, mas o árbitro não chegou a revisar o lance.
O empate do Colorado veio aos 24 minutos da etapa final. Fora da área, Bruno Gomes finalizou travado na defesa mandante, e a bola caiu nos pés de Borré, que resvalou e impediu qualquer reação de Pedro Rangel.
Porém, os mandantes fizeram valer o mando de campo e voltaram a liderar o placar aos 39 minutos. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, Tinga cruzou para a área e Rodrigo Moledo subiu e testou firme no canto direito de Rochet.
No apagar das luzes, os visitantes empataram. Vitinho bateu cruzado de canhota para a defesa de Pedro Rangel e Féliz Torres, como um centroavante, apareceu na pequena área para empurrar para o fundo das redes.
Próximos jogos
CORITIBA 🟢⚪
Coritiba x Santos (quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
INTERNACIONAL 🔴⚪
Internacional x Athletic Club (quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 12/05 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)