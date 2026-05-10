Cruzeiro vira sobre o Bahia e se afasta do Z4 do Brasileirão

Neste sábado, na Arena Fonte Nova, o Cruzeiro venceu o Bahia de virada por 2 a 1, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço inaugurou o marcador com Luciano Juba, de pênalti, e o Cabuloso virou com gols de Kauã Moraes e Kaique Kenji.

Situação no campeonato

Com o resultado, o Bahia estaciona na sexta colocação, somando 22 pontos, um atrás do São Paulo, que abre o G4. Em caso de triunfo, o time dirigido por Rogério Ceni teria dormido na zona de classificação direta à Libertadores.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

O Cruzeiro, por sua vez, saltou para 10ª colocação, com 19 unidades conquistadas. A Raposa, comandada por Artur Jorge, dá adeus às chances de entrar na zona de rebaixamento ao fim desta rodada e se aproxima do pelotão de frente do campeonato.

Ficha técnica

🔵🔴⚪ BAHIA 1 x 1 CRUZEIRO 🔵⚪🔵

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

🏟️ Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Everaldo, João Paulo e Santiago Mingo (Bahia) / Kauã Moraes e Fabrício Bruno (Cruzeiro)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

ARBITRAGEM

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

GOLS

⚽Luciano Juba, aos 27' do 1ºT (Bahia)

⚽ Kauã Moraes, aos 42' do 1ºT (Cruzeiro)

ESCALAÇÕES

BAHIA

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Mateo Sanabria (Ademir), Erick Pulga (Kike Araujo) e Willian Josém (Everaldo).

Técnico: Rogério Ceni

CRUZEIRO

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Kauã Moraes (Lucas Villalba); Lucas Romero e Matheus Henrique (Kaique Kenji); Gerson, Matheus Pereira e Sinisterra (Wanderson); Neyser Villareal (Kaio Jorge).

Técnico: Artur Jorge

Como foi o jogo?

O Bahia inaugurou o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo. Erick Pulga arrancou pelo lado direito o cruzou rasteiro para a área. Na tentativa de finalização, William José foi derrubado por Fabrício Bruno e o árbitro marcou a penalidade máxima. Na cobrança, Luciano Juba bateu de canhota no canto esquerdo de Otávio, que acertou o canto, mas não foi capaz de defender.

Minutos depois, com muitas dores ainda do lance com Fabrício Bruno, William José foi substituído para a entrada de Everaldo.

O Cruzeiro empatou aos 42 minutos. Matheus Pereira conduziu a jogada, tabelando com Lucas Romero e Gerson e depois passando para Sinisterra, que tocou para Neyzer Villarreal. O colombiano girou o corpo e encontrou Kauã Moraes, livre de marcação, do lado esquerdo da grande área. O jovem bateu forte no meio do gol, e o goleiro Léo Vieira aceitou.

Nos minutos finais da primeira etapa, aos 48, o camisa 8 do Cruzeiro Matheus Henrique levou uma forte pancada no peito após dividida com o atacante Everaldo, lance que causou preocupação entre os jogadores da equipe celeste. Pela jogada, o centroavante do Bahia acabou advertido com cartão amarelo.

O gol da vitória do Cruzeiro saiu aos 41 minutos do segundo tempo. Lucas Romero encontrou Kaique Kenji, que, pela esquerda, driblou os marcadores em um lance plástico e bateu rasteiro de perna esquerda no canto direito de Léo Vieira para estufar as redes.

Próximos jogos

BAHIA 🔵🔴⚪

Remo x Bahia (quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

CRUZEIRO 🔵⚪🔵

Cruzeiro x Goiás (quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 12/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)