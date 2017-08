Pintado esfria polêmica com são-paulino Cueva: “Ótima convivência”

Ex-auxiliar técnico do São Paulo, Pintado voltou a comentar a polêmica com o meia Cueva. O ex-jogador afirmou que nunca teve problemas com jogadores do atual elenco são-paulino e colocou “panos quentes” na situação.

“Tive o primeiro contato com o Cueva no México, eu estava no Cruz Azul e ele no Toluca. Sempre tive uma ótima convivência com o Cueva e com todos os jogadores. É claro que eu me posicionava, se o São Paulo me contratou para ficar quietinho no meu canto, então contratou errado”, avaliou Pintado em entrevista ao programa Mesa Redonda, da Gazeta.

Quando foi afastado pelo São Paulo, em julho deste ano, Pintado atribuiu a Cueva a decisão de não ter atuado contra o Santos, o que teria causado atrito entre jogador e ex-auxiliar. Cerca de um mês depois, em entrevista coletiva, o meio-campista comentou a declaração de Pintado, e afirmou que “se tivesse feito algo de errado teria sido punido pelo São Paulo”.

Desde que Pintado saiu do clube, o São Paulo segue lutando para seguir longe da zona de rebaixamento. Neste domingo, o Tricolor venceu o Cruzeiro, por 3 a 2, em duelo emocionante no Morumbi, e terminou a 20ª rodada na 16ª colocação, uma posição acima da zona da degola.

Quando questionado sobre o atual momento do Tricolor, Pintado preferiu não entrar em detalhes sobre seu ex-clube. “Seria uma covardia da minha parte falar sobre essas pessoas nesse momento, porque já não faço mais parte. Fiz quando estava presente, com as pessoas responsáveis. Falei o que achava e me posicionei de uma maneira. Hoje, eu vejo que o São Paulo busca resolver situações. Acho que criar expectativas de montar uma equipe para ser campeão traz pressão. Você sabe que vai precisar render, sabe que vai perder jogadores importantes, então não deve vender essa ilusão para o torcedor”, finalizou Pintado.