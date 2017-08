Cueva comenta declaração de Pintado e promete sangue pelo clube

O meia Christian Cueva se reapresentou junto com o elenco são-paulino e não fugiu das perguntas na entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira, no CT do São Paulo. O jogador rebateu a declaração de Pintado, ex-auxiliar técnico do clube, que atribuiu ao peruano a decisão de não ter jogado contra o Santos, no último mês.

Leia mais:

Pintado atribui a Cueva decisão de não ter jogado contra o Santos

“Tudo que falaram sobre o jogo do Santos eu não comentei porque deixei se resolver internamente. Sempre estarei à disposição do clube. Por isso estou aqui, se tivesse feito algo errado, seria punido pelo clube”, declarou Cueva.

Mesmo com a derrota do São Paulo para o Coritiba na última quinta-feira, atuando no Morumbi, parte dos mais de 50 mil torcedores que compareceram ao duelo apoiaram o clube. Após perder grandes chances de abrir o placar no primeiro tempo, o clube sofreu dois gols na segunda etapa e amargou a derrota por 2 a 1. O resultado fez com que o São Paulo voltasse para a zona de rebaixamento. O clube ocupa a 17ª colocação e soma 19 pontos.

“A comissão técnica e os dirigentes estão nos apoiando e estou seguro que vamos sair dessa (zona de rebaixamento). Agradeço ao torcedor, que está sempre indo a campo, são importantes. Nos dá força para deixar o sangue por eles e sair dessa situação”, acrescentou o jogador.

O São Paulo retorna a campo neste domingo. O Tricolor mede forças com o Bahia, fora de casa, às 16h00 (de Brasília). As duas equipes brigam para ficar longe da zona de rebaixamento – o Tricolor baiano é o 16º colocado.

* Especial para a Gazeta Esportiva