Pimpão é vetado e não enfrenta o Coxa pelo Brasileirão

A delegação do Botafogo viajou na tarde deste sábado para Curitiba, com um importante desfalque para a partida diante do Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira. O atacante Rodrigo Pimpão está desgastado fisicamente e foi vetado pelo departamento médico. Já o volante Rodrigo Lindoso, que havia sido vetado no treinamento desta sexta-feira, foi liberado e seguiu com o grupo para a capital paranaense.

Para a vaga de Pimpão, o atacante Guilherme deve ser o escolhido para atuar ao lado de Roger. O Botafogo deve começar jogando com Gatito Fernández; Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo; Guilherme e Roger.

PENDURADOS

O Botafogo vai enfrentar o Coritiba com sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos cada: Arnaldo, Emerson Santos, Jefferson, João Paulo, Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e Roger.

Caso algum desses atletas seja punido com o cartão amarelo, vai ficar ausente da partida contra o Vitória, pela 26ª rodada. O jogo acontecerá no estádio Nilton Santos, no dia 1º de outubro.