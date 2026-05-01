Athletico-PR x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como chegam as equipes

O Athletico-PR mira a segunda vitória seguida após bater o Vitória na última rodada por 3 a 1. O time está em quinto lugar, com 22 pontos. O Grêmio, por sua vez, também vem de vitória na última rodada, 1 a 0 contra o Coritiba, porém é o 11º na tabela, com 16 pontos.

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Prováveis escalações

Athletico-PR

Santos; Benavídez, Arthur Dias, Carlos Terán e Esquivel; Felipinho, Juan Portilla e João Cruz; Steven Mendoza, Dudu e Kevin Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Grêmio

Weverton; Pavón, Balbuena, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Nardoni, Leonel Pérez e Gabriel Mec; Enamorado, Tetê e Braithwaite.

Técnico: Luís Castro.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Ficha técnica

Confronto: Athletico-PR x Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Transmissão: Amazon Prime Video