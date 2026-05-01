Athletico-PR x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Amazon Prime Video.
Como chegam as equipes
O Athletico-PR mira a segunda vitória seguida após bater o Vitória na última rodada por 3 a 1. O time está em quinto lugar, com 22 pontos. O Grêmio, por sua vez, também vem de vitória na última rodada, 1 a 0 contra o Coritiba, porém é o 11º na tabela, com 16 pontos.
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Prováveis escalações
Athletico-PR
Santos; Benavídez, Arthur Dias, Carlos Terán e Esquivel; Felipinho, Juan Portilla e João Cruz; Steven Mendoza, Dudu e Kevin Viveros.
Técnico: Odair Hellmann.
Grêmio
Weverton; Pavón, Balbuena, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Nardoni, Leonel Pérez e Gabriel Mec; Enamorado, Tetê e Braithwaite.
Técnico: Luís Castro.
Arbitragem
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Ficha técnica
Confronto: Athletico-PR x Grêmio
Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª rodada
Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
Transmissão: Amazon Prime Video
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🎥 Lucas Ravel/Rede Furacão pic.twitter.com/pwTUVdzSpN
— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 30, 2026