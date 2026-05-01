Palmeiras x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo?

TV : Premiere (pay-per-view)

: Premiere (pay-per-view) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega para o clássico contra o Santos buscando manter sua vantagem na primeira posição. O Alviverde possui 32 pontos em 13 rodadas, com dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

O Verdão empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na última quarta-feira, e chegou ao 12° jogo de invencilidade na temporada. Com isso, é o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos.

Como chega o Santos para o confronto?

Por sua vez, o Santos vem em mais uma sequência ruim na temporada. Já são cinco jogos seguidos sem vencer, que resultam em posições incômodas no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Peixe é o 17º colocado com 14 pontos somados, abrindo a zona de rebaixamento.

No torneio continental, é o lanterna do Grupo D, com dois pontos em três rodadas. Na última terça-feira, o Peixe empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina.

Palmeiras x Santos: histórico do clássico

Palmeiras e Santos já se enfrentaram em 316 oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. O Palmeiras leva larga vantagem sobre o rival, com 126 vitórias, contra 98 triunfos do Peixe. O histórico ainda contabiliza 79 empates.

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 14 de janeiro, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Allan, na Arena Crefisa Barueri.

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Estatísticas

Palmeiras e Santos vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro e estão em lados opostos na tabela de classificação. O Verdão não perde no torneio há mais de um mês e tem 82% de aproveitamento, com 23 gols marcados e dez sofridos em 13 rodadas. A equipe comandada por Abel Ferreira tem, nos últimos dez jogos, oito vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Santos tem um aproveitamento de apenas 35%, com 18 gols feitos e 21 tomados. O time comandado por Cuca já não vence há duas partidas, vindo de uma derrota e um empate. Nas últimas dez partidas, tem três vitórias, três derrotas e quatro empates.

Palmeiras na temporada

Jogos : 29

: 29 Vitórias : 21

: 21 Empates : 4

: 4 Derrotas : 3

: 3 Gols marcados : 47

: 47 Gols sofridos : 22

: 22 Artilheiro: Flaco López, com 11 gols marcados

Santos na temporada

Jogos : 26

: 26 Vitórias : 6

: 6 Empates : 11

: 11 Derrotas : 9

: 9 Gols marcados : 33

: 33 Gols sofridos : 33

: 33 Artilheiro: Gabigol, com nove gols marcados

Prováveis escalações

À beira do gramado, o Palmeiras seguirá sem contar com o técnico Abel Ferreira, que cumpre seu penúltimo jogo de suspensão após determinação do STJD. Dentro das quatro linhas, a comissão técnica pode repetir a escalação da última partida já que não tem novos desfalques.

Do outro lado, o técnico Cuca também não terá o meia-atacante Neymar, que será preservado do duelo por conta do gramando sintécnico. Enquanto isso, o atacante Gabigol, que era dúvida, vai para o jogo e fica à disposição do treinador para começar entre os titulares.

O treinador do Peixe também terá o retorno do volante Zé Rafael, recuperado de uma torção no tornozelo.

🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa.

Técnico: João Martins (auxiliar)

Desfalques: Vitor Roque (lesão no tornozelo esquerdo), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Paulinho (recondicionamento físico).

⚫⚪ Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Gabigol e Barreal.

Técnico: Cuca

Desfalques: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Gabriel Menino (transição física), Gustavo Henrique (lesão na coxa esquerda) e Neymar (preservado).

Arbitragem de Palmeiras x Santos

Árbitro : Raphael Claus (SP)

: Raphael Claus (SP) Assistentes : Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Ficha técnica

🟢⚪ Palmeiras x Santos ⚫⚪

Competição : Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (14ª rodada) Data : 2 de maio de 2026 (sábado)

: 2 de maio de 2026 (sábado) Hora : às 18h30 (de Brasília)

: às 18h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Sporting-Cristal-PER x Palmeiras

Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)

Data e horário: 5 de maio de 2o26 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Santos

Jogo: Deportivo Recoleta-PAR x Santos

Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)

Data e horário: 5 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero (PAR)