Palmeiras x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo?
- TV: Premiere (pay-per-view)
- O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Palmeiras para o confronto?
Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chega para o clássico contra o Santos buscando manter sua vantagem na primeira posição. O Alviverde possui 32 pontos em 13 rodadas, com dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.
O Verdão empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na última quarta-feira, e chegou ao 12° jogo de invencilidade na temporada. Com isso, é o segundo colocado do Grupo F, com cinco pontos.
Como chega o Santos para o confronto?
Por sua vez, o Santos vem em mais uma sequência ruim na temporada. Já são cinco jogos seguidos sem vencer, que resultam em posições incômodas no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Peixe é o 17º colocado com 14 pontos somados, abrindo a zona de rebaixamento.
No torneio continental, é o lanterna do Grupo D, com dois pontos em três rodadas. Na última terça-feira, o Peixe empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina.
Palmeiras x Santos: histórico do clássico
Palmeiras e Santos já se enfrentaram em 316 oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. O Palmeiras leva larga vantagem sobre o rival, com 126 vitórias, contra 98 triunfos do Peixe. O histórico ainda contabiliza 79 empates.
As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 14 de janeiro, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Allan, na Arena Crefisa Barueri.
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Estatísticas
Palmeiras e Santos vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro e estão em lados opostos na tabela de classificação. O Verdão não perde no torneio há mais de um mês e tem 82% de aproveitamento, com 23 gols marcados e dez sofridos em 13 rodadas. A equipe comandada por Abel Ferreira tem, nos últimos dez jogos, oito vitórias, um empate e uma derrota.
Do outro lado, o Santos tem um aproveitamento de apenas 35%, com 18 gols feitos e 21 tomados. O time comandado por Cuca já não vence há duas partidas, vindo de uma derrota e um empate. Nas últimas dez partidas, tem três vitórias, três derrotas e quatro empates.
Palmeiras na temporada
- Jogos: 29
- Vitórias: 21
- Empates: 4
- Derrotas: 3
- Gols marcados: 47
- Gols sofridos: 22
- Artilheiro: Flaco López, com 11 gols marcados
Santos na temporada
- Jogos: 26
- Vitórias: 6
- Empates: 11
- Derrotas: 9
- Gols marcados: 33
- Gols sofridos: 33
- Artilheiro: Gabigol, com nove gols marcados
Prováveis escalações
À beira do gramado, o Palmeiras seguirá sem contar com o técnico Abel Ferreira, que cumpre seu penúltimo jogo de suspensão após determinação do STJD. Dentro das quatro linhas, a comissão técnica pode repetir a escalação da última partida já que não tem novos desfalques.
Do outro lado, o técnico Cuca também não terá o meia-atacante Neymar, que será preservado do duelo por conta do gramando sintécnico. Enquanto isso, o atacante Gabigol, que era dúvida, vai para o jogo e fica à disposição do treinador para começar entre os titulares.
O treinador do Peixe também terá o retorno do volante Zé Rafael, recuperado de uma torção no tornozelo.
🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López e Ramón Sosa.
Técnico: João Martins (auxiliar)
- Desfalques: Vitor Roque (lesão no tornozelo esquerdo), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Paulinho (recondicionamento físico).
⚫⚪ Provável escalação do Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Gabigol e Barreal.
Técnico: Cuca
- Desfalques: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Gabriel Menino (transição física), Gustavo Henrique (lesão na coxa esquerda) e Neymar (preservado).
Arbitragem de Palmeiras x Santos
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Ficha técnica
🟢⚪ Palmeiras x Santos ⚫⚪
- Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)
- Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
- Hora: às 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Próximos jogos
Palmeiras
Jogo: Sporting-Cristal-PER x Palmeiras
Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)
Data e horário: 5 de maio de 2o26 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)
Santos
Jogo: Deportivo Recoleta-PAR x Santos
Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)
Data e horário: 5 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero (PAR)