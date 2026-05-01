Botafogo x Remo pelo Brasileirão: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Botafogo recebe o Remo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília).
Onde assistir Botafogo x Remo?
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam?
O Botafogo chega para a partida com uma sequência de cinco jogos sem perder no Brasileirão. O clube carioca ocupa a oitava colocação, com 17 pontos. Já o Remo está em busca de sua segunda vitória na competição. Com oito pontos somados, o clube paraense está na 19ª posição.
Prováveis escalações
Botafogo: Neto; Matteo Ponte, Ferraresi, Bastos e Alex Telles; Medina e Danilo; Junior Santos, Edenilson e Matheus Martins; Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick e Zé Welison; Yago Pikachu, Zé Ricardo e Jajá; Gabriel Poveda.
Técnico: Léo Condé
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ficha Técnica
Confronto: Botafogo x Remo
Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)
Data e horário: Sábado, 02 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere