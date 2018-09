Palmeiras quer seguir brigando pelo título e Corinthians estreia Jair no Derby

Palmeiras e Corinthians duelam pela quinta vez na temporada neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão entra em campo para dar prosseguimento à ótima fase com Luiz Felipe Scolari no comando e sonhando em seguir a perseguição à liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Timão terá a estreia do técnico Jair Ventura e poderá ultrapassar o rival em número de vitórias segundo suas próprias contas.

O atual retrospecto não é positivo para o Verdão. O Palmeiras venceu apenas um dos últimos sete jogos contra o Corinthians. O triunfo por 1 a 0, com gol marcado por Borja, aconteceu em 31 de março, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista, em Itaquera. No duelo seguinte, na casa palestrina, porém, a então equipe de Roger Machado deixou escapar o título.

A escalação palestrina é um mistério. Após o jogo contra a Chapecoense, Scolari havia dito que o Alviverde teria contra o Corinthians uma equipe bastante mexida em relação ao confronto seguinte, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Depois do duelo contra o Atlético-PR, porém, ele foi menos enfático sobre o assunto. Já no treino de sexta-feira, o comandante mostrou à imprensa uma formação com jovens das categorias de base do clube.

Certo é que o volante Bruno Henrique e o centroavante Borja estão fora do Derby por conta de lesões na panturrilha. A dupla ainda preocupa para o duelo contra o Cruzeiro. Já Willian e Mayke, que também não treinaram, são dúvidas para o clássico, mas devem atuar contra a Raposa.

Apesar do discurso, Felipão sabe muito bem a importância de se vencer um Derby. A seis pontos do líder São Paulo, que já venceu o Bahia no sábado, o Maior Campeão do Brasil irá entrar em campo ao mesmo tempo do Colorado, segundo colocado. Em caso de vitória, portanto, a distância para a ponta da tabela seguirá em três pontos.

Pelo lado alvinegro a esperança fica por conta da estreia do técnico Jair Ventura, anunciado na última quinta-feira. O comandante chega com a expectativa de dar um novo padrão tático para o Corinthians e encerrar a instabilidade do time no Campeonato Brasileiro.

Com 30 pontos conquistados, a equipe aparece na oitava colocação na tabela de classificação. Apesar de numericamente parecer mais próxima da parte de cima da tabela, na questão pontuação o alvinegro está a sete pontos da zona do rebaixamento e a oito do G6, que garante a vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Dentro de campo, Jair poderá promover mudanças na equipe titular. Isso porque Cássio, Pedro Henrique e Sergio Díaz foram liberados pelo departamento médico corintiano e podem aparecer como novidades. Além do trio, Clayson completou seus dois jogos de suspensão por ter atirado água em direção a torcida da Chapecoense e volta a estar disponível.

Ainda neste domingo, o clube alvinegro vê a chance de liderar o retrospecto no Derby. O Corinthians contabiliza 126 vitórias, 106 empates e 126 derrotas (total de 358 partidas), com 478 gols marcados e 514 sofridos. Nas contas do Palmeiras, foram 130 vitórias, 110 empates e 128 derrotas (total de 368 partidas), com 521 gols marcados e 482 sofridos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CORINTHIANS

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 09 de setembro de 2018, domingo

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (FIFA-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Jean (Moisés ou Thiago Santos) e Lucas Lima; Hyoran, Dudu e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

CORINTHIANS: Cássio; Mantuan, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas; Pedrinho (Clayson), Jadson e Romero; Roger

Técnico: Jair Ventura