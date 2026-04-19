Palmeiras faz duas mudanças e tem Vitor Roque no banco contra o Athletico-PR; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o confronto deste domingo contra o Athletico-PR, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico João Martins, que comanda a equipe no lugar do suspenso Abel Ferreira, promoveu mudanças no meio-campo e na lateral. Vitor Roque, de volta após lesão, começa no banco de reservas.
O Palmeiras recebe o Athletico-PR logo mais neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
Palmeiras com mudanças
O Palmeiras ganhou um retorno importante para o duelo. O atacante Jhon Arias está de volta após cumprir suspensão na última rodada do Brasileiro. Sosa é mantido no 11 inicial, e Mauricio começa no banco, assim como no meio de semana pela Copa Libertadores.
No meio-campo, Emi Martínez substitui Marlon Freitas, que cumpre suspensão, e na lateral esquerda, Arthur retorna. Por fim, Vitor Roque, recuperado de uma lesão no tornozelo, começa no banco.
O Verdão vai a campo com: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Sosa; Arias e Flaco López.
- Desfalques: Marlon Freitas (suspenso), Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (transição física) e Paulinho (recondicionamento físico).
ESCALADOS PARA O #PALxCAP! 📋#EscalaçãoSEP pic.twitter.com/ReHyikoX97
— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2026
Athletico-PR também definido
Do outro lado, o técnico Odair Hellmann precisou solucionar um problema na lateral direita. Benavídez sentiu um desconforto, e Gilberto está emprestado pelo Palmeiras. O zagueiro Terán, de volta, ganha oportunidade na improvisação.
Já no ataque, sem Julimar e Bruninho, o treinador apostou em Dudu.
O Athletico-PR está escalado com: Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Jadson, Luiz Gustavo, Portilla e Esquivel; Mendoza, Dudu e Viveros.
- Desfalques: Benavídez (desconforto na coxa direita), Julimar (entorse no tornozelo direito), Bruninho (negociação com o Shakhtar Donetsk) e Gilberto (emprestado pelo Palmeiras).
📋🔴⚫ FURACÃO ESCALADO!
23 - Santos
22 - Terán
33 - Aguirre
4 - Arthur Dias
16 - Jadson
27 - Portilla
14 - Luiz Gustavo
37 - Esquivel
53 - Dudu
7 - Mendoza
9 - Viveros
Suplentes:
1 - Mycael
3 - Léo
6 - Léo Derik
26 - Claudinho
5 - Felipinho
10 - Zapelli
8 - João Cruz
63 -… pic.twitter.com/yNfZpdrRcI
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Como chegam as equipes?
O Palmeiras defende uma invencibilidade de oito jogos e lidera o Brasileirão, com 26 pontos — seis a mais que o segundo colocado. O Athletico-PR, por sua vez, figura na sexta colocação, com 19 pontos.
Arbitragem do duelo
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)