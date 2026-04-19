Mirassol bate Internacional e volta a vencer após nove partidas no Brasileirão

Publicado 19/04/2026 às 13:22 • Atualizado 19/04/2026 às 13:51

Na manhã deste domingo, o Mirassol bateu o Internacional por 2 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Os gols da vitória foram marcados por Lucas Oliveira e André Luís. Alan Patrick descontou para o clube gaúcho.

Situação da tabela

Com o resultado, o Mirassol voltou a vencer após nove jogos no Brasileirão e assumiu a 18ª colocação, com nove pontos. O Corinthians tem 12, com um jogo a mais.  Já o Inter caiu para a 15ª posição, com 13 pontos.

📋 Resumo do jogo 

🔴⚪INTERNACIONAL 1 X 2 MIRASSOL🟢🟡

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
🏟️ Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 11h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Lucas Oliveira, Aldo Filho e Walter (Mirassol);
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

  • ⚽ Lucas Oliveira, aos 21 minutos do 1ºT (Mirassol)
  • ⚽ André Luís, aos 44 minutos do 1ºT (Mirassol)
  • ⚽ Alan Patrick, aos 47 minutos do 2ºT (Internacional)

Arbitragem

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

🔴⚪Internacional🔴⚪

Anthoni; Aguirre (Carbonero), Victor Gabriel, Félix Torres e Bruno Gomes (Thiago Maia); Villagra, Paulinho (Alerrandro), Vitinho (Bruno Tabata), Allex (Kayky) e Alan Patrick; Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano

🟢🟡Mirassol🟢🟡

Walter; Willian Machado, João Victor e Lucas Oliveira; Reinaldo (Victor Luis), José Aldo, Shaylon (Edson Carioca), Denilson (Neto Moura) e Igor Formiga; André Luís (Nathan) e Alesson (Carlos Eduardo).
Técnico: Rafael Guanaes

Como foi o jogo 

O Mirassol abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Alesson, Lucas Oliveira finalizou no contrapé do goleiro Anthoni e colocou o clube paulista na frente.

Aos 44 da etapa inicial, em mais uma assistência de Alesson, André Luís invadiu a área e finalizou de cavadinha na saída de Anthoni para anotar o segundo do Mirassol.

Aos 47 minutos da etapa complementar, Alan Patrick recebeu dentro da área de Borré e finalizou forte para marcar o gol de honra do Internacional no Beira-Rio.

Próximos jogos

🔴⚪Internacional🔴⚪

⚔️ Jogo: Athletic Club x Internacional
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Orlando Scarpelli

🟢🟡Mirassol🟢🟡

⚔️ Jogo: Bragantino x Mirassol
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques

