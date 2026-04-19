Mirassol bate Internacional e volta a vencer após nove partidas no Brasileirão

Na manhã deste domingo, o Mirassol bateu o Internacional por 2 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Os gols da vitória foram marcados por Lucas Oliveira e André Luís. Alan Patrick descontou para o clube gaúcho.
Situação da tabela
Com o resultado, o Mirassol voltou a vencer após nove jogos no Brasileirão e assumiu a 18ª colocação, com nove pontos. O Corinthians tem 12, com um jogo a mais. Já o Inter caiu para a 15ª posição, com 13 pontos.
Resumo do jogo
🔴⚪INTERNACIONAL 1 X 2 MIRASSOL🟢🟡
Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 11h (de Brasília)
Cartões Amarelos: Lucas Oliveira, Aldo Filho e Walter (Mirassol);
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- Lucas Oliveira, aos 21 minutos do 1ºT (Mirassol)
- André Luís, aos 44 minutos do 1ºT (Mirassol)
- Alan Patrick, aos 47 minutos do 2ºT (Internacional)
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
🔴⚪Internacional🔴⚪
Anthoni; Aguirre (Carbonero), Victor Gabriel, Félix Torres e Bruno Gomes (Thiago Maia); Villagra, Paulinho (Alerrandro), Vitinho (Bruno Tabata), Allex (Kayky) e Alan Patrick; Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano
🟢🟡Mirassol🟢🟡
Walter; Willian Machado, João Victor e Lucas Oliveira; Reinaldo (Victor Luis), José Aldo, Shaylon (Edson Carioca), Denilson (Neto Moura) e Igor Formiga; André Luís (Nathan) e Alesson (Carlos Eduardo).
Técnico: Rafael Guanaes
Como foi o jogo
O Mirassol abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Alesson, Lucas Oliveira finalizou no contrapé do goleiro Anthoni e colocou o clube paulista na frente.
Aos 44 da etapa inicial, em mais uma assistência de Alesson, André Luís invadiu a área e finalizou de cavadinha na saída de Anthoni para anotar o segundo do Mirassol.
Aos 47 minutos da etapa complementar, Alan Patrick recebeu dentro da área de Borré e finalizou forte para marcar o gol de honra do Internacional no Beira-Rio.
Próximos jogos
🔴⚪Internacional🔴⚪
Jogo: Athletic Club x Internacional
Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Orlando Scarpelli
🟢🟡Mirassol🟢🟡
Jogo: Bragantino x Mirassol
Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques