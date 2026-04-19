Com um a menos, Palmeiras sofre, mas vence o Athletico-PR pelo Brasileirão

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Thais Bueno Cirino foto de perfil

Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 19/04/2026 às 20:28 • Atualizado 19/04/2026 às 20:30

O Palmeiras amargou a expulsão do zagueiro Murilo no início do segundo tempo e sofreu com um homem a menos, mas bateu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite deste domingo, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez, ainda no começo da partida, anotou o gol da vitória alviverde.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado. O Verdão alcançou os 29 pontos e chegou ao nono jogo de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates no recorte. Do outro lado, o Athletico-PR permaneceu com 19 pontos e aparece no sexto lugar.

FICHA TÉCNICA
🟢⚪ PALMEIRAS 1 x 0 ATHLETICO-PR 🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
🏟️ Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
👥 Público: 39.714 pessoas
💰 Renda: R$ 3.489.280,07
🟨 Cartões amarelos: Murilo e Sosa (Palmeiras) / Portilla, Jadson, João Cruz, Esquivel e Odair Hellmann (Athletico-PR)
🟥 Cartões vermelhos: Murilo, aos 02' do 2ºT (Palmeiras)

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

GOL

  • ⚽ Gustavo Gómez, aos 14' do 1ºT (Palmeiras)

Escalações

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Benedetti) e Sosa (Vitor Roque); Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Bruno Fuchs).
Técnico: João Martins (auxiliar)

ATHLETICO-PR: Santos, Terán, Aguirre (Leozinho) e Arthur Dias; Jadson (João Cruz), Luiz Gustavo (Renan Peixoto), Portilla (Zapelli) e Esquivel; Mendoza, Dudu (Felipe Chiqueti) e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann

Como foi o jogo?

A primeira chance do jogo foi do Athletico-PR. Mendoza enfiou bola para Viveros, que bateu de primeira de dentro da área para defesa do goleiro Carlos Miguel.

Quem abriu o placar, porém, foi o Palmeiras. Em cobrança de escanteio de Andreas Pereira na segunda trave, Gustavo Gómez dividiu com a zaga do Athletico-PR e a bola sobrou. O paraguaio pegou de primeira e estufou as redes do goleiro Santos, marcando o primeiro do Verdão.

Com 33 minutos, Arthur encontrou bom passe para Arias dentro da área. O colombiano dominou, cortou e finalizou colocado, mas Santos encaixou.

Segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, o Palmeiras ficou com um jogador a menos em campo. Murilo perdeu a disputa com Viveros, fez a falta no colombiano e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso com menos de dois minutos. Com sete minutos, Andreas cobrou escanteio e Gómez cabeceou para fora.

Aos 15 minutos, o Athletico-PR chegou com Mendoza, que recebeu do lado esquerdo, cortou para o meio e bateu colocado, mas Carlos Miguel espalmou para escanteio.

Foi com 39 minutos que o Athletico-PR teve um pênalti marcado a seu favor. Benedetti derrubou Viveros dentro da área, e o árbitro apontou a marca da cal. Após ser chamado pelo VAR, o juiz Felipe Fernandes de Lima revisou o lance no monitor e decidiu anular a marcação. Nos acréscimos, Zapelli cruzou e Terán cabeceou nas mãos de Carlos Miguel.

Próximos jogos

PALMEIRAS 🟢

  • Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)
  • Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

ATHLETICO-PR 🔴

  • Athletico-PR x Atlético-GO (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)
  • Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

