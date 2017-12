Jornal espanhol elege Luan um dos 100 melhores jogadores de 2017

2017 foi um ano para não ser esquecido pelo torcedor do Grêmio, que viu os comandados de Renato Gaúcho conquistarem a Libertadores pela terceira vez na história do clube. Grande destaque da conquista Tricolor, Luan também foi lembrado por periódicos internacionais, que começam a divulgar sua lista dos melhores jogadores do ano.

Na eleição feita pelo periódico espanhol Marca, o camisa sete gremista foi colocado na 84ª posição. Para termos de comparação, o brasileiro foi colocado a frente de Youri Tielemenas, um dos destaques do Monaco, e da grande promessa Kasper Dolberg, que atualmente veste a camisa do Ajax.

Depois de anunciar apenas os 20 últimos jogadores, que figuram entre as posições 81 e 100, o jornal dedicou um resumo de cada atleta. Sobre Luan, os analistas não pouparam elogios. “Seus oito golos na Libertadores, um deles no duelo decisivo, no campo de Lanús, serviu sua equipe para levantar a taça. Habilidoso, parece mais maduro e com mais repertório, anotando uma grande quantidade de gols mesmo sem jogar como um nove fixo”, resumiu o Marca.

Depois de uma grande temporada com a camisa do Grêmio, Luan passou a ser cobiçado por clubes europeus e o jornal comparou sua trajetória a de Neymar. “Luan segue o caminho de Neymar, versátil em todos os setores do ataque, letal no drible curto e idéias de gênio”, completou.

Dos primeiros nomes divulgados, Luan ficou apenas atrás de Son, do Tottenham, Gonçalo Guedes, tratado como uma grande joia pelos portugueses e Chicharito Hernández, que teve passagem pelo Bayer Leverkusen antes de se transferir para o West Ham.