Apostas

Botafogo vence Vasco de virada e se afasta do Z4 do Brasileiro

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Vitor Silva / Botafogo)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/04/2026 às 23:02

O Botafogo venceu o Clássico da Amizade. O Vasco recebeu o Glorioso neste sábado, em São Januário, pela décima rodada do Brasileirão, e perdeu de virada, por 2 a 1. David marcou para o Gigante da Colina, enquanto Villalba e Matheus Martins fizeram os gols da vitória do Botafogo.

Situação da tabela

Com a vitória, o Botafogo se afastou da zona de rebaixamento. A equipe chegou aos 12 pontos e subiu para a oitava posição. O Vasco, por sua vez, caiu para a nona posição, também com 12.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ VASCO 1 x 2 BOTAFOGO ⚪⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (10ª rodada)
🏟️ Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 4 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Saldivia e Renato Gaúcho (Vasco); Júnior Santos, Raul e Ferraresi (Botafogo)
🟥 Cartões vermelhos: nenhum.

Gols

  • ⚽ David, aos 15' do 2ºT (Vasco)
  • ⚽ Villalba, aos 20' do 2ºT (Botafogo)
  • ⚽ Matheus Martins, aos 33' do 2ºT (Botafogo)

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães (RJ)
  • Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Bruno Boschilia (PR)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

 

⚫⚪ Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Tchê-Tchê  (Nuno Moreira) e Johan Rojas (Hinestroza); David (Spinelli) e Andrés Goméz
Técnico: Renato Gaúcho.

⚫ Botafogo

Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan (Newton), Edenílson (Montoro) e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos (Villalba) e Arthur Cabral (Kadir)
Técnico: Rodrigo Bellão.

Como foi o jogo?

Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo foi superior no primeiro tempo. A melhor chance ocorreu aos 45 minutos, quando Matheus Martins driblou Puma Rodríguez e bateu forte, mas foi parado por grande defesa de Léo Jardim.

No segundo tempo, a partida ficou mais física e o Vasco começou a jogar melhor. Aos 15, Puma cruzou rasteiro e David desviou para abrir o placar em São Januário. Cinco minutos depois, porém, o Botafogo empatou. Em cruzamento de Caio Roque, Villalba subiu sem marcação e cabeceou para balançar as redes.

Com o placar empatado, a partida perdeu um pouco de ímpeto, mas o Botafogo continuou com a posse. Aos 33 minutos, Matheus Martins marcou o gol da virada: em jogada individual, driblou Puma e chutou na saída de Léo Jardim. Perdendo em casa, o Vasco foi para cima na reta final, mas não conseguiu chegar ao empate.

Próximos jogos

Vasco

  • Barracas Central x Vasco | 1ª rodada da Sul-Americana
  • Data e hora: 7/4 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Claudio Fabian Tapia, em Buenos Aires (ARG).

Botafogo

  • Botafogo x Caracas | 1ª rodada da Sul-Americana
  • Data e hora: 7/4 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

 

