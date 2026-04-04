Com hat-trick de Ferreira, São Paulo goleia Cruzeiro e dorme na vice-liderança do Brasileiro

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao golear o Cruzeiro por 4 a 1 na noite deste sábado, no Morumbis, na abertura da décima rodada do torneio nacional. Calleri e Ferreira, com um hat-trick, anotaram os gols do triunfo tricolor, enquanto Christian descontou para a equipe mineira. O técnico Roger Machado, vaiado no anúncio da escalação, viu a pressão no cargo diminuir.
Aposta de Roger, Ferreira decide
A titularidade de Ferreira foi bancada pelo técnico Roger Machado, que optou por escalar o time com dois pontas de origem, com o camisa 11 caindo mais pelo lado esquerdo. Em seu primeiro jogo como titular sob o comando do treinador, ele saiu de campo com três bolas na rede e uma performance decisiva.
Situação na tabela
Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer após três rodadas, já que vinha de duas derrotas e um empate. O Tricolor paulista ainda chegou aos 20 pontos e dormirá na vice-liderança do Brasileirão após o tropeço do Fluminense contra o Coritiba. A equipe são-paulina torce, agora, por um tropeço do Bahia, que recebe o Palmeiras neste domingo.
Do outro lado, o Cruzeiro se manteve na zona de rebaixamento e caiu uma posição na tabela. A Raposa aparece, agora, na 18ª colocação, com os mesmos sete pontos do início da rodada.
FICHA TÉCNICA
🔴⚪⚫ SÃO PAULO 4 x 1 CRUZEIRO 🔵⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (décima rodada)
🏟️ Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
📅 Data: 04 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
👥 Público: 36.650 pessoas
💰 Renda: R$ 2.022.929,00
🟨 Cartões amarelos: Wendell e Ferreira (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Rafael Traci (SC)
GOLS
- ⚽ Calleri, aos 12' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Ferreira, aos 15' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Christian, aos 1' do 2ºT (Cruzeiro)
- ⚽ Ferreira, aos 16' do 2ºT (São Paulo)
- ⚽ Ferreira, aos 46' do 2ºT (São Paulo)
Escalações
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino (Dória) e Wendell (Enzo Díaz); Marcos Antônio, Bobadilla (Pablo Maia) e Luciano (Cauly); Artur, Ferreira e Calleri (André Silva).
Técnico: Roger Machado
CRUZEIRO: Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Matheus Henrique (Lucas Silva), Gerson (Wanderson) e Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Chico da Costa) e Kaio Jorge (Neyser).
Técnico: Artur Jorge
Como foi o jogo?
Com oito minutos, veio a primeira finalização a gol do jogo. Lucas Ramon dominou do lado direito e cruzou para o meio, mas Calleri cabeceou nas mãos do goleiro Matheus Cunha. Um minuto depois, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor: Artur recebeu entre dois zagueiros e foi derrubado dentro da área. Calleri foi para a cobrança, bateu no meio e abriu o placar para o Tricolor.
Com 14 minutos, o Cruzeiro finalizou pela primeira vez. Arroyo bateu falta de fora da área e Rafael espalmou. No lance seguinte, o São Paulo marcou o segundo gol. Lucas Ramon cobrou lateral, Calleri escorou de cabeça e a bola caiu com Artur, que puxou contra-ataque. O camisa 37 enfiou bola para Ferreira e William não cortou. O ponta saiu cara a cara com Matheus Cunha e ampliou a vantagem tricolor: 2 a 0.
Aos 27 minutos, Matheus Pereira enfiou boa bola para William, que finalizou da entrada da área para defesa de Rafael. Com 39 minutos, William cobrou falta na segunda trave e Christian cabeceou. A bola sobrou e o meia tentou de cabeça novamente, mas acertou a rede pelo lado de fora. Aos 42 minutos, o São Paulo quase ampliou. Artur serviu Luciano, que rolou para Marcos Antônio dentro da área, mas o camisa 8 chutou por cima do gol.
Com 46 minutos, Matheus Pereira cobrou falta para dentro da área e Rafael saiu do gol, mas deixou escapar. O goleiro se recuperou rapidamente e defendeu a finalização de Christian, mandando para escanteio. Três minutos depois, Kaio Jorge recebeu, invadiu a área, deu uma caneta em Rafael Tolói e tirou a marcação. O camisa 9, porém, deu um toque a mais na bola, e Rafael saiu do gol para salvar o São Paulo.
Segundo tempo
O Cruzeiro diminuiu com dois minutos do segundo tempo. Fabrício Bruno lançou Arroyo, que partiu para cima de Dória. O atacante driblou o zagueiro do São Paulo e bateu para o meio, e Christian apareceu na segunda trave para completar para o fundo das redes.
Com sete minutos, o Cruzeiro quase deixou tudo igual. Kaiki Bruno alçou bola para dentro da área e Matheus Pereira cabeceou, mas Rafael fez grande defesa e evitou o gol cruzeirense. Foi aos 16 minutos que o São Paulo aumentou a vantagem e diminuiu a pressão. Artur cobrou escanteio na primeira trave, Tolói desviou e Dória completou, mas acertou a trave. Na sobra, Ferreira ficou com ela e estufou as redes do Cruzeiro.
Já nos minutos finais, o São Paulo ainda marcou o quarto gol. Marcos Antônio encontrou passe para Ferreira, que carregou, invadiu a grande área e finalizou colocado, fazendo seu terceiro gol no jogo e selando a vitória tricolor.
Próximos jogos
SÃO PAULO 🔴⚪⚫
- Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)
- Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)
CRUZEIRO 🔵⚪
- Barcelona de Guayaquil-EQU x Cruzeiro (primeira rodada da Libertadores)
- Data e horário: 07/4 (terça-feira), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador)